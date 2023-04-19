Prof. Aykut Hocanın'dan çalışanlara tehdit! Disipline verecekmiş!

Prof. Aykut Hocanın'dan çalışanlara tehdit!

DAÜ'de ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 3 yıldır DAÜ Rektörü olan Prof. Aykut Hocanın döneminde oluşan 550 Milyonluk devasa bütçe açığından sonra dün DAÜ'de Mustafa Afşin Salonu'nda çalışanları bilgilendirme toplantısı yaptı.

Rektör Aykut Hocanın DAÜ'de maaşlardan kesinti olacağını açıklayarak medyada çıkan haberleri de doğruladı.

DİSİPLİNE VERECEK

DAÜ Rektörü Prof. Aykut Hocanın basına sızdıran, paylaşan ve haberlere yorum yapanları disipline vermekle de açıkça tehdit etti.

DAÜ BİR-SEN'DEN İSTİFA ÇARISI

DAÜ BİR-SEN dünkü toplantı ile ilgili resmi açıklama yaptı.

İşte açıklama;

Rektörün önerisi %40 maaş kesintisi

Değerli mesai arkadaşlarımız,

Dün yapılan kitle toplantısı için Prof. Dr. Aykut Hocanın’a teşekkür ederiz. Kendisini sabırla dinledik. Daha önceden de yazdığımız gibi Rektör seçildiği günden bugüne yani 3 yıldır “yapacağım” dediği şeyler için halen “yapacağım” demektedir.

Dünkü toplantıdan anladığımız Temmuz ve Ağustos aylarında maaş ödemede sıkıntıların olduğu, yanlış öngörüler ile hazırlanan bütçede ciddi sıkıntılar olduğu, öğrenci sayısının düştüğü, gelir-gider dengesinin bozulduğu bu nedenle de Rektörlük tarafından hazırlanan ve Nisan 2023 – Aralık 2024 tarihlerini kapsayan 18 aylık bir paketin olduğudur. Paketin içeriğinde gelir artıcı ve gider azaltıcı nelerin olduğunu henüz daha tam öğrenemedik. Uzun bir süredir tasarruf tedbirleri konuşuluyor olmasına rağmen henüz maddi karşılığı olan kayda değer bir şey yapılıp yapılmadığı ve ne yapılacağı tam olarak bilgimize gelmedi.

Dünkü toplantıda öğrendiğimiz tek şey tedbir olarak Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın, Temmuz ayı sonunda yasal olarak almamız gereken hayat pahalılığının maaşlara yansıtılmayacağı, 13. Maaş ödenmeyeceği veya takstili ödeneceği, 2024 Ocak ayı sonunda yasal olarak almamız gereken hayat pahalılığından ise küçük bir oran (%10 civarında) verilebileceğini söylemiştir. Tüm bunlar %40 maaş kesintisi demektir.

Tanıtım yapılmadığı eleştirilerine cevap olarak da 3 yılın ardından öğrenci ve mezun sayısı en düşük ülkelerden biri olan Umman’a gidileceği açıklamasını yapmıştır. Geçmiş yıllarda 1 yıl öncesinden tanıtım faliyetleri ile ilgili plan ve programlar VYK onayından geçirilmekteyken 2023 yılı için bir planlama ve program yapılmadığı da görülmüştür.

Paketin tam içeriği belli değil!

Kesintiler ne şekilde hangi sürede iade edilecek veya edilebilecek mi bu da belli değil!

Yapılacak kesintiler bütçe açığına ne kadar katkı yapacak belli değil!

Öğrenci sayısı artacak mı, nasıl artacak belli değil!

Tüm bu belirsizlikler içerisinde ve 3 yıldır yapılmayan veya hatalı yapılan tüm şeylerin kısacası başarısızlığın faturası yine çalışana kesilmek istenmektedir.

Buradan açıkça ve tekrardan söylüyoruz; çalışanların geleceğini düşünmeyen “öngörüsüz” ve “ben yaparım olur” algısına sahip rektör ve ekibini maaş kesintisi yapmak üzere DAÜ BİR-SEN desteklemeyecektir. Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın’a açık bir çağrı yaparak eğer kurumu düşünüyorsa derhal istifa etmesini ve kurumun önünü açmasını tekrardan söylüyoruz.

Saygılarımızla,

DAÜ BİR-SEN

19.04.2023