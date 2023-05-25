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Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, “Küçük Hayvan İç Hastalıkları” kitabını Türkçeye kazandırdı

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Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, alanın en önemli kaynaklarından “Küçük Hayvan İç Hastalıkları” kitabını Türkçeye kazandırdı
Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, “Küçük Hayvan İç Hastalıkları” kitabını Türkçeye kazandırdı

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, alanın en önemli kaynaklarından “Küçük Hayvan İç Hastalıkları” kitabını Türkçeye kazandırdı

Dünyanın saygın tıp yayınevlerinden Elsevier tarafından yayımlanan ve veteriner hekimlik eğitiminin önemli kaynaklarından olan Richard W. Nelson ve C. Guillermo Couto’nun kaleme aldığı “Small Animal Internal Medicine” kitabı, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş tarafından “Küçük Hayvan İç Hastalıkları” adıyla Türkçeye kazandırıldı. Kitap Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de de öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Veteriner hekimliğinde temel kaynaklardan olan 1.600 sayfalık “Küçük Hayvan İç Hastalıkları (Small Animal Internal Medicine)” kitabı Prof. Dr. Seyrek İntaş’ın editörlüğünde Yrd. Doç. Dr. M. Ege İnce’nin de desteğiyle orijinal tasarımına sadık kalınarak Günhan Arel Saydam tarafından Türkçe’ye çevrildi. Kitabın öğrenciler ve akademisyenler kadar veteriner hekimlerin de başucu kitaplarından biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, “Akıcı ve kolay okunur bir dili ve zengin görselleri olan kitap, öğrencilere kolay öğrenme imkanı sağlıyor. İç Hastalıkları alanda tüm konuları, teşhisten tedaviye kadar detaylı şekilde açıkladığı için akademisyen ve hekimler tarafından da çok fazla ilgi görüyor” dedi.

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Türkçe kaynakların artması gerekiyor!

İngilizcenin bilimin evrensel dili haline geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, bu nedenle pek çok alanda, en güncel bilgileri içeren temel kaynakların da İngilizce olduğunu söyledi. Bu kaynakları Türkçe’ye kazandırmanın önemine değinen Prof. Dr. Seyrek İntaş, “Türkçe kaynakların artması için bu çalışmaları yapıyoruz. Yurt dışına gittiğiniz zaman bir kütüphanede İngilizce kitapların yanında mutlaka ana dile çevrilmiş anlatımları da vardır. Yaptığımız çeviri ile veteriner hekimlik alanının bu önemli eserini Türkçe’ye kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi. 

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