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Prof. Dr. Halil M. Güven’den, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a ziyaret

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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) 2004 – 2007 yılları arasında Rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Halil M. Güven, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Prof. Dr. Halil M. Güven’den, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a ziyaret

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) 2004 – 2007 yılları arasında Rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Halil M. Güven, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a nezaket ziyaretinde bulundu.

17 Ağustos 2020 Pazartesi günü, saat 14:00’de gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Hocanın’a yeni görevinde başarılar dileyen Prof. Dr. Güven, Prof. Dr. Hocanın’ın bu görevi başarı ile yürüteceğine olan inancını ifade etti. Gerçekleşen ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Hocanın da, DAÜ’yü daha iyi yerlere getirmek için çalışıyor olduklarını sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Güven gerçekleşen ziyarette kendisi tarafından kaleme alınan Dervişe Güven ve Mustafa Güven’in Biyografi/Anılarını içeren “Anılarımızdaki Ailemiz ve Kıbrıs’ın Son 90 Yılı” kitabını Prof. Dr. Hocanın’a takdim etti. Prof. Dr. Hocanın da günün anısına Prof. Dr. Güven’e Lefkara Pano hediye etti.

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