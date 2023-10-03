Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ rektörlüğüne aday

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, üniversite çevresinden gelen talebi de dikkate alarak üniversitenin bu zor döneminde rektörlüğe aday olmaya karar verdi.

Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın bugünlerde resmi adaylık başvurusunu yapması bekleniyor. Üniversite içerisindeki bir çok çevre Kılıç'ın Rektörlük için en güçlü aday olduğu konuşuluyor.

Diğer yandan Rektör Vekilliğine getirilen Prof. Dr. Mustafa Tümer'in ise DAÜ'deki teammüller gereği senato tarafından geçici olarak Üniversiteyi seçime götürmek için görevlendirilmesinden dolayı aday çıkması beklenmiyor.

Prof. Hasan Kılıç DAÜ rektörlüğü için en güçlü aday olarak konuşuluyor