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Prof. Dr. Kerem Karaboğa Hamburg Tiyatro Festivali’nde Eğitim Verdi

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ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Karaboğa Hamburg Tiyatro Festivali’nde Eğitim Verdi
Prof. Dr. Kerem Karaboğa Hamburg Tiyatro Festivali’nde Eğitim Verdi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Karaboğa, Hamburg 7. Tiyatro Köprüsü Festivali programı kapsamında, Hamburg Mut Tiyatrosu’nda düzenlenen atölye çalışmalarında tiyatro öğrencilerine ve oyunculara eğitim verdi.

 

ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Karaboğa, hazırladığı atölye çalışmasında, Theodoros Terzopoulos ve Vsevolod Meyerhold’un yöntemlerini kullanarak, bir metnin, performans sırasında sözlü ve fiziksel eylemlere nasıl dönüştürülebileceği üzerine eğitim verdi. Drama ve beden dili üzerinde yoğunlaşılan iki günlük eğitim çalışmalarında farklı kültürlerden insanların bir araya gelerek nesnel ve önyargısız eleştirel düşünce üretebilmeleri ele alındı. Atölye çalışmaları sonrasında katılımcılara katılım belgesi takdim edildi.

 

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