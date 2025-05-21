“Profesyonel” Oyunu DAÜ’de Tiyatroseverlerle Buluştu

İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun ödüllü oyunu “Profesyonel”, DAÜ 27. Bahar Festivali kapsamında sahnelendi. Hem öğrencilere özel hem de halka açık gösterimlerle izleyiciyle buluşan oyun, tiyatroseverlerden tam not aldı.

“PROFESYONEL” ADLI OYUN DAÜ SAHNESİNDE TİYATROSEVERLER İLE BULUŞTU

Kuzey Kıbrıs Turkcell iletişim sponsorluğunda ve NRG Yayıncılık ve Bilişim Hizmetleri Ltd.’nin medya sponsorluğunda gerçekleşen Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) 27. Bahar Festivali etkinlikleri kapsamında, İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve uzun yıllardır kapalı gişe oynayan, çok sayıda ödüle sahip “Profesyonel” adlı oyun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) DAÜ ev sahipliğinde tiyatroseverlerle buluştu.

DAÜ Tiyatro Topluluğu’nun katkılarıyla gerçekleştirilen “Profesyonel” adlı oyun, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü, saat 18.00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda DAÜ öğrencilerine özel ve ücretsiz olarak sahnelendi. Yoğun ilgi gören öğrenci gösteriminin ardından, 16 Mayıs 2025 Cuma günü saat 19.00’da ise halka özel gösterim gerçekleştirildi. Söz konusu oyuna DAÜ Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu ile Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren de katılım gösterdi.

Dünyaca ünlü Sırp yazar Duşan Kovaçevic’in kaleme aldığı oyun, kara komedi türünde olup, izleyicileri hem güldürüp hem de düşündürdü. “Profesyonel”, eski bir devlet memuru ile bir yazar arasında geçen çarpıcı bir karşılaşma üzerinden, Yugoslavya’nın çöküş süreci öncesi ve sonrasındaki siyasi yapıyı ve bireylerin bu süreçte yaşadığı dönüşümü irdeliyor. Oyun, hayatı boyunca sistemle çatışan bir entelektüelin izini sürerken, izleyiciyi hem geçmişin muhasebesine hem de bireysel vicdan sorgulamasına davet ediyor.

Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun rejisiyle sahneye taşınan oyunun başrollerinde Yetkin Dikinciler, Bülent Emin Yarar, Gülen Çehreli ve Cenap Oğuz gibi Türk tiyatrosunun önemli isimleri yer aldı. Tiyatroseverlerin Türk tiyatrosunun seçkin bir örneğini izleme fırsatı bulduğu etkinlikte sanatseverler, oyuncuların sahnedeki etkileyici performansını dakikalarca ayakta alkışladı.