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Rahvancıoğlu: Siyasi Partiler Vergi Kaçırıyor!

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Rahvancıoğlu: Siyasi Partiler Vergi Kaçırıyor!
Rahvancıoğlu: Siyasi Partiler Vergi Kaçırıyor!

Rahvancıoğlu: Siyasi Partiler Vergi Kaçırıyor!

 

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Kıbrıs Genç TV’de Muazzez Gazihan’ın programına konuk oldu ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

 

KDV İndirimi Yaparak Hayat Ucuzlamaz Tüccarın Karı Artar

 

Hükümetin KDV oranlarında değişiklik yaparak ucuzlatma yaratacağını iddia etmesi, yağmur duası ile yağmur yağdıracağını iddia etmekten farksızdır diyen Rahvancıoğlu, tüccarın KDV kalktı diye ürünü ucuzlatmayacağını yine tüccarın kar payının artacağını söyledi. Bizler için şaşırtıcı olmadı diyen Rahvancıoğlu, sadece bu hükümet değil gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin sermayedarın karını büyütmesi için icraatlar yaptığını belirtti. Rahvancıoğlu, gerçekten halkın alım gücünü düşünen bir yapı olsaydı hayatın ucuzlatılması için adımlar atılırdı dedi. Üreticilerin ve hayvancıların zor durumda olduğunu belirten Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu’nun kooperatifleşmeyi savunduğunu anlattı. Üretimde, dağıtımda ve satışta kooperatifçilik modeliyle aracıların kazandığı sistemi ortadan kaldırabiliriz diyen Rahvancıoğlu, yapısal çözümler bulmalıyız ifadelerini kullandı. 

 

Eğitim, sağlık, ulaşım, enerji ve barınmada kamuculuğu savunuyoruz diyen Rahvancıoğlu, özel sermayenin tamamen kendi karı için sürdürdüğü bu düzen, emekçi halkın yoksullaşması üzerine kurulu dedi. Sermaye patronları parlamentoya girmek için birbirleriyle yarışıyorlar diyen Rahvancıoğlu, artık araçları ardan çıkarıp kendi işlerini kendileri yapmaya çalışıyorlar açıklamasını yaptı. Bağımsızlık Yolu emekçi halkın hakkını ancak emekçinin savunacağını söylüyor diyen Rahvancıoğlu, ondan dolayı umut emekçilerde çözüm sınıf mücadelesinde diyoruz ifadelerini kullandı.

 

Siyasi Partiler Vergi Kaçırıyor

 

Bugüne kadar hiçbir partinin düzenlediği piyangolarının KDV’sini ödemediğini söyleyen Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu’nun 2 yıldır düzenlediği piyangonun KDV’sini ödemek için mücadele verdiğini belirtti. Yasada ödemesi gerektiği yazılmaktadır diyen Rahvancıoğlu, yıllardır yasayı çiğniyorlar dedi. Bu konuyla ilgili Bağımsızlık Yolu’nun açık çağrıda bulunacağını ifade eden Rahvancıoğlu, siyasi partilerin vergi kaçırdığını ve bu konuda bir açıklama beklediklerini ifade etti.

 

Sermayenin Karşısına Emeğin Siyasetini Koyma Zamanı Geldi

 

Asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesiyle emekçinin hayatı bir nebze olsun rahatlar diyen Rahvancıoğlu, ayrıca kamu ve özel sektör emekçileri arasındaki duygusal uçurumun da ortadan kalkacağını söyledi. Rahvancıoğlu ya gelirlerimizi arttıracağız ya da giderlerimizi azaltacağız, bunu için de eğitim, sağlık, enerji ve barınma gibi alanlarda hane halkının giderlerini azaltmak daha iyi olacaktır dedi. Buna bir örnek vermek istediğini belirten Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu’nun 250 kw’a kadar enerji tüketiminin ücretsiz olmasını savunduğunu dile getirdi. El-sen ile bu konuyu görüştüklerini, El-Sen’in de hane halkı için 250 kw’a kadar elektriğin ücretsiz olabileceğini belirttiğini söyledi. Dünyada bunu uygulayan ülkelerin olduğunu hatırlatan Rahvancıoğlu, elektriğin bir insan hakkı olduğunu, hane halkı bütçesini rahatlatacağını anlattı. Rahvancıoğlu, sermayenin karşısına emeğin siyasetini koyma zamanı geldi de geçiyor dedi.

 

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