  • BIST 114.394
  • Altın 287,249
  • Dolar 5,9349
  • Euro 6,5779
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Raif Denktaş kabri başında anıldı

» »
Trafik kazasında hayatını kaybeden Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın oğlu, eski milletvekili, öğretim görevlisi ve müzisyen Raif Denktaş ölümünün 34. yılında kabri başında anıldı.
Raif Denktaş kabri başında anıldı

Aile kabristanlığında, ailesi ve sevenlerinin katıldığı anma töreninde Raif Denktaş için dualar okundu.

Duaların ardından Raif Denktaş’ın kardeşi DP Milletvekili Serdar Denktaş kısa bir konuşma yaparak, 2020 yılının trafik kazalarında can kaybı yaşanmayan ve ailelerin üzülmediği bir yıl olmasını temenni etti.

Trafik kazalarında hayatını kaybedenleri de rahmetle anan Denktaş, ölümlü kazaların acısını bilen ve yaşayan bir aile olduklarını söyledi.

Abileri Raif’in anılarını aile içinde sürekli anlatarak bazen güldüklerini bazen de ağladıklarını ifade eden Denktaş,“Raif büyük değerdi. Çizdiği yolda devam ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: Adaylık için karar Ocak ayında Parti Meclisi’nde alınacak26 Aralık 2019 Perşembe 12:53
  • Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yarın akşam yeni yıl konseri verecek26 Aralık 2019 Perşembe 11:58
  • İnşaat alanından demir kesme makinesi çalındı: 1 tutuklu26 Aralık 2019 Perşembe 11:40
  • Ev açma ve hırsızlık26 Aralık 2019 Perşembe 11:31
  • Suriye'den son dakika Akdeniz hamlesi! Rusya da Akdeniz'de sondaja başladı...26 Aralık 2019 Perşembe 11:15
  • Van Gölü’nde düzensiz göçmen teknesi battı: 7 kişi öldü, 64 kişi kurtarıldı26 Aralık 2019 Perşembe 10:57
  • 27 Aralık Atatürk Koşuları,yarın tüm ilçelerde yapılacak26 Aralık 2019 Perşembe 10:45
  • Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırası TC Resmi Gazete’sinde26 Aralık 2019 Perşembe 10:39
  • Cumhurbaşkanı Akıncı bu akşam ‘Basın Resepsiyonu’ düzenliyor26 Aralık 2019 Perşembe 10:21
  • Akıncı bu akşam ‘Basın Resepsiyonu’ düzenliyor26 Aralık 2019 Perşembe 09:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti