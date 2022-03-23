Refakatçisiz çocuklar Baf’a götürüldü

Purnara Mülteci Kampı’nda kaldıkları kötü koşullardan alınıp “Mağusa” bölgesindeki bir turistik tesise yerleştirilmek istenen refakatçisiz çocuk mültecilerin, söz konusu tesis sahibinin aniden karar değiştirmesiyle ortada kaldıkları ve Baf’a götürüldükleri bildirildi.
Politis gazetesi, bu gelişme üzerine Baf’taki bir turistik tesisle anlaşma yapılarak çocukların oraya götürüldüğünü ve tüm prosedürlerin sil baştan gerçekleşeceğini yazdı.
PARALİMNİ BELEDİYE BAŞKANI PİRİLLİS: “PROTARA’DA UKRAYNALI MÜLTECİ DAHİ İSTEMİYORUZ”
Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, Paralimni Belediye Başkanı Theodoros Pirillis’in, bölgede Ukraynalı mülteci dahi istemediklerini açıkladığını yazdı.
Haberde, Pirillis’in, bölgeye Ukraynalı mülteci getirilmesinin turizme darbe vuracağını söylediği ve Ukraynalı mültecilerin “tüm Kıbrıs’a dağıtılması” önerisinde bulunduğu kaydedildi.
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