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Resmen Açıklandı: Breaking Bad Filmi Geliyor

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Breaking Bad oyuncusunun yaptığı açıklamaya göre televizyon dünyasını sallayan dizi şimdi de beyaz perdeye gelecek. Dahası, filmin çekimleri çoktan tamamlanmış durumda.
Resmen Açıklandı: Breaking Bad Filmi Geliyor

Televizyon dünyasında yerli yabancı pek çok yapım bulunuyor. Fakat bazı diziler var ki şöhretleri, televizyonlara veda ettikten sonra bile sona ermiyor. Vince Gilligan tarafından tasarlanan ABD yapımı televizyon dizisi Breaking Bad de bunlardan biri. Dizinin sona ermesinin üzerinden neredeyse 6 yıl gibi bir süre geçti ancak hala bir yerlerde Breaking Bad hakkında övgüyle konuşan birilerinin bulmak mümkün.

Dizi böylesine popüler olunca beyaz perdeye bir Breaking Bad yapımı gelmesi sabırsızlıkla beklendi. Ancak şu ana kadar bırakın böyle bir yapımın ne zaman vizyona gireceğini, böyle bir yapımın var olup olmadığını bile bilmiyorduk. Dizinin oyuncularından olan Bob Odenkirk, yaptığı açıklamalarla hem Breaking Bad filmini resmen onayladı hem de Breaking Bad hayranlarını fazlasıyla şaşırttı.

Breaking Bad filminin çekimleri çoktan bitmiş

The Hollywood Reporter’a kapsamlı bir röportaj veren Odenkirk, Breaking Bad filminin varlığını onayladı. Şaşkınlık yaratan şey ise Breaking Bad filminin çekimlerinin çoktan tamamlanmış olması. Evet, biz filmin varlığından bile bihaberken birileri bir yerlerde milyonların sabırsızlıkla beklediği Breaking Bad filmini çekiyordu. Film hakkında şu an çok az bilgiye sahibiz ancak önemi yok, artık Breaking Bad filmi geleceğini biliyoruz.

Film hakkında bilgimiz olmadığı için birtakım varsayımlarda bulunabiliyoruz ancak bu varsayımların bizi dipsiz bir kuyuya sürüklediğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi Breaking Bad’in finalinde başrol Walter White ölüyordu. Dolayısı ile günümüzde geçecek bir Breaking Bad filminde Walter White’ı göremeyeceğiz. Böyle bir durumda diğer başrol olan Jesse Pinkman’ın Walter White’ın ölümünden sonra başından geçenleri izleyebiliriz.

Breaking Bad filmi muhtemelen geçmişte geçecek

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Başka bir tahmine göreyse Breaking Bad filmi, diziyi kaldığı yerden ileriye değil başlangıcının öncesine götürecek. Böyle bir durumda Walter White karakterini canlandıran Bryan Cranston’ın filmde yer alabileceğini söyleyebiliriz. Muhtemelen geçmiş yıllarda geçecek bir Breaking Bad filminde Walter White’ın basit bir kimya öğretmeni olduğu hayatından sıkılıp, biraz daha ‘heyecanlı’ bir hayat kurduğunu izleyeceğiz.

WEBTEKNO

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