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Reuters duyurdu: "Esad görevini bırakacak"

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Reuters duyurdu: "Esad görevini bırakacak"
Reuters haber ajansı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bir sonraki seçimde görevi bırakacağı iddiasında bulundu.

Reuters’a konuşan kaynaklar, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın bir sonraki seçimde görevi başka birine devretmesi için Türkiye, Rusya ve İran arasındaki görüşmelerin sürdüğünü iddia etti.

İddiaya göre; Türkiye, Rusya ve İran arasında varılması planlanan anlaşmanın taslağı, Esad’ın birkaç yıl daha devlet başkanı olarak kalabileceğine işaret ediyor. Anlaşma taslağına göre Esad, bir sonraki başkanlık seçimlerinde ise daha ılımlı bir Alevi adaya görevini devredecek. Ancak habere göre, İran henüz bu konuda ikna edilemedi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU KONUŞMUŞTU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın görüşmelerdeki pozisyonunun sorulması üzerine, “Esad’lı siyasi bir dönüşüm olmayacağını biliyoruz. Esad’ı muhalefetin de kabul etmeyeceğini biliyoruz” demişti.

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