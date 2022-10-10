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Ricky Gervais, Altın Küre Ödülleri’nde yeniden sunucu olması istenince tepki gösterdi

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Ünlü komedyen Ricky Gervais, Altın Küre Ödül Töreni'nde yaptığı son ev sahipliğiyle hafızalara kazınmış ve unutulmaz bir sunum yapmıştı. Pek çok hayranı ve izleyici Gervais'in yeniden bu göreve dönmesini beklerken ünlü komedyenden yanıt geldi.
Ricky Gervais, Altın Küre Ödülleri’nde yeniden sunucu olması istenince tepki gösterdi

Sivri dilli ünlü komedyen Rick Gervais, 2020’de Altın küre Ödül Töreni’ni sunmak için sahneye çıktığında muhtemelen hiç kimse ondan bu kadar iğneleyici bir üslup beklemiyordu. Gervais, gösteri dünyasından isimleri âdeta yaylım ateşine tutmuştu.

Gervais törende şu konuşmalarla dikkat çekmiş ve Harvey Weinstein’ın taciz skandalını ortaya çıkaran aynı zamanda da Woody Allen ile Mia Farrow’un oğlu olan Gazeteci Ronan Farrow’a gönderme yapmıştı:

“Şu an salonda dünyanın en önemli televizyon ve film yapımcılarından bazıları bulunuyor, hepsi de birbirinden farklı geçmişlere sahip. Fakat hepsinin bir ortak noktası var: Ronan Farrow'dan ölesiye korkuyorlar. Peşinizde, haberiniz olsun.”

Ünlü komedyen sözlerine Netflix yapımı dizisini hatırlatarak ve Jeffrey Epstein ile ünlülerin bağlantılı olduğunu yüksek sesle vurgulayarak devam etmişti:

“EPSTEIN’IN ARKADAŞINIZ OLDUĞUNU BİLİYORUM”

“Herkes Netflix izliyor artık. Bu tören şöyle olmalıydı aslında: ‘Netflix, tüm ödülleri siz kazandınız, iyi geceler.’ onun yerine üç saat uzatıyoruz! Bunu izleyeceğinize After Life'in tamamını bir oturuşta izleyebilirdiniz.

After Life, karısı kanserden ölünce intihar etmek isteyen bir adamı anlatıyor ve yine de bu törenden daha eğlenceli. Spoiler veriyorum: 2. sezon yakında geliyor, yani adam intihar etmiyor, Jeffrey Epstein'ın etmediği gibi. Kesin sesinizi, arkadaşınız olduğunu biliyorum ama bu umrumda değil. Buraya da kendi uçağınızla gelmek zorunda kaldınız, değil mi?”

Gervais’in bu çarpıcı sözleri, salondaki çoğu izleyici tarafından hoş karşılanmasa da televizyon başındaki izleyiciler tarafından takdir edilmişti. Şimdi ünlü komedyenin, Twitter’da yeniden ödül törenine ev sahipliği yapıp yapmayacağı gündeme geldi. Bir hayranının sunucu olmasını istediğini yazdığı tweet’i paylaşarak küfür edip gülen emoji koyan Gervais, sunuculuk yapmayacağını da belirtmiş oldu.

Ricky Gervais, 2021 yılında Guardian’a verdiği bir röportajda sunuculuğu ile ilgili şunları söylemişti: “Odadaki 200 milyardere mi, yoksa evde iç çamaşırlarıyla oturup bira içen, ödül almayan, milyarder olmayan 200 milyon kişiye mi hitap ediyorum?”

Bu yıl ödül töreni için 2023 Altın Küre adayları 12 Aralık’ta açıklanacak ve ödül töreni 10 Ocak’ta yapılacak.

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