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Rıza Kayaalp'ten gümüş madalya

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Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde İranlı rakibi Amin Mirzazadeh'e kaybederek, gümüş madalya elde etti.
Rıza Kayaalp'ten gümüş madalya
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Başkent Belgrad'daki organizasyonda Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda final müsabakasında İranlı Amin Mirzazadeh ile karşılaştı.

Kariyerinde 5 dünya, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, Mirzazadeh'e karşı maçın son anlarına kadar üstün bir oyun sergiledi.

Son saniyelere de 2-1'lik Rıza'nın üstünlüğüyle girilirken, son anda Mirzazadeh, Rıza'yı minderin dışına taşıyarak skoru 2-2 yaptı.

 Rıza Kayaalp dünya ikincisi

 Dünya Güreş Şampiyonası erkekler grekoromen 130 kiloda sporcumuz Rıza Kayaalp, finalde İranlı rakibi Mirzazadeh'e mağlup oldu ve gümüş madalya elde etti.

 Tebrikler ve teşekkürler Rıza! pic.twitter.com/BFw0P4lnAk

— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 22, 2023

 

Bu sonuçla Mirzazadeh, 2-2'lik skorda son sayıyı kazanan sporcu avantajıyla altın madalyaya ulaştı. Rıza Kayaalp, gümüş madalyada kaldı.

Milli güreşçi, geçen yıl finalde İranlı rakibi Mirzazadeh'i mağlup ederek 5. kez dünya şampiyonu olmuştu.

Bakan Osman Aşkın Bak'tan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota alan milli güreşçi Rıza Kayaalp’i tebrik etti.

"Sırbistan’nın başkenti Belgrad’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler grekoromen stil 130kg'da ülkemizi temsil eden milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, gümüş madalya kazandı ve Paris2024 Olimpiyat Oyunları’na kota hakkı elde etti. Rıza kardeşimi canı gönülden kutluyor 5.kez katılacağı olimpiyatlarda altın madalya kazanıp eksik olan parçayı tamamlayacağına inanıyor, şampiyona boyunca ter döken sporcularımızı da tebrik ediyorum."

Burhan Akbudak 5. oldu

Öte yandan grekoromen stil 82 kiloda Burhan Akbudak, bronz madalya mücadelesinde bireysel tarafsız sporculardan Aues Gonibov'a 6-3 yenildi ve organizasyonda 5. sırada yer aldı.

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