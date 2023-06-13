Rum basını: Erdoğan, Kıbrıs sorunu ve enerji konusundaki politikasında herhangi bir şeyi değiştirmeye niyetli değil

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretinde önemli projelerin duyurularını yaptığını da yazan Rum basını, Erdoğan’ın Kıbrıs sorunu ve enerji konusundaki politikasında herhangi bir şeyi değiştirmeye niyetli olmadığını gösterdiğini yazdı.

Politis gazetesi “Müzakerelerin Başlaması Daha da Uzak- Erdoğan Geldi ve Bilindik Sert Tezlerini Yineleyerek Ayrıldı- İlk Önce Tanınma ve Ardından Müzakereler” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde, Türkiye Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından dün KKTC’ye gerçekleştirdiği birkaç saatlik ziyaretinde, en azından kamuoyu önünde Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki sabit tezlerini ifade ettiğini yazdı.

Erdoğan’ın, KKTC ziyaretinde, Kıbrıs’ta diyaloğun yalnızca KKTC’nin varlığıyla ilgili gerçekliklerin kabul edilmesiyle gerçekleşebileceğini ve ilk önce KKTC’nin tanınması, ardından da müzakerelerin yapılmasını net bir şekilde ortaya koyduğu belirtildi.

Gazete, Erdoğan’ın ziyaretine, yapılacak çeşitli projelerle ilgili bir dizi duyurunun eşlik ettiğini de ekledi.

“ERDOĞAN, KIBRIS SORUNU VE ENERJİ KONUSUNDAKİ POLİTİKASINDA HERHANGİ BİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEYE NİYETLİ DEĞİL”

Fileleftheros gazetesi ise “Yeniden Sert Bir Çizgi Çizdi- Erdoğan’ın İşgal Bölgelerinden Mesajı İki Devlet İçin Önce Tanınma, Sonra Müzakereler” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’den verdiği mesajın, iki devletli çözüm için önce egemenliğin tanınması, ardından da müzakereler yapılması şeklinde olduğunu iletti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aynı sert çizgiyi takip ederek, önemli projelerin duyurularını yaptığını da yazan gazete, Erdoğan’ın Kıbrıs sorunu ve enerji konusundaki politikasında herhangi bir şeyi değiştirmeye niyetli olmadığını gösterdiğini de belirtti.

“GÖRÜŞME ESNASINDA KIBRISLI TÜRK GAZETECİYİ KOVDULAR”

Gazete haberine iç sayfadan ise “Erdoğan Aynı Kalıyor- Türkiye Cumhurbaşkanından Kıbrıs Sorunundaki Sert Çizginin Devamı- Enerji Konusuyla İlgili Bölgesel Konferansta Israrlı- Görüşme Esnasında Kıbrıslı Türk Gazeteciyi Kovdular” başlıklarıyla yer verirken, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’yi son ziyaretinin üzerinden sanki bir gün bile geçmemiş gibi olduğu yorumunda bulundu.

Erdoğan’ın Kıbrıs sorunundaki aynı sert çizgiyi devam ettirerek, KKTC’nin egemen eşitliğinin tanınması ve iki kesimli iki toplumlu federasyon temelindeki Kıbrıs sorunu çözüm müzakerelerinin 50 yılın akabinde artık öldüğüne dair bilindik Türk tezlerini yinelediğini kaydeden gazete, Erdoğan’ın KKTC’de yapılacak projelerle ilgili duyurular yaptığını aynı zamanda hidrokarbonlar konusundaki bilindik tezlerini yinelediğini de ekledi.

Haber Haravgi gazetesinde ise “Erdoğan: İlk Önce Tanınma ve Sonra Müzakereler- Tatar Eski Günlere Dönemeyiz Dedi- Dışişlerinden Tepki- Kıbrıslı Türk Gazeteciyi Cumhurbaşkanlığından Kovdular” başlıklarıyla yer bulurken, Erdoğan’ın dün KKTC’de, yalnızca Kıbrıslı Türklerin ayrı egemenliğinin tanınmasının ardından müzakerelerin yeniden başlayabileceğini söylediğini aktardı.

RUM DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN ZİYARETE TEPKİ

Gazeteye göre Rum Dışişleri Bakanlığı ise dün yaptığı ve “Erdoğan’ın işgal altındaki bölgelere yasadışı bir şekilde gidişini kınadığı” açıklamasında, bunun BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarının başka bir açık ihlalini teşkil ettiği iddiasında bulundu.

Gazeteye göre Rum Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında ayrıca “yukarıda belirtilen yasadışı eylemler ışığında, gerekli tüm faaliyetlerde ve girişimlerde bulunulacağını” vurguladı.

Alithia gazetesi ise “Müzakere Etmemiz İçin Beni Tanı- Türkiye Yalnızca İki Devletle Müzakere Masasına Geri Dönecek” başlıklarıyla manşetinden yer verdiği haberinde, Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın müzakerelerin yeniden başlaması şartlarıyla ilgili ültimatom gönderdiklerini yazdı.

Gazete haberinde ayrıca “Sıcak Bir Şekilde Karşılandı- Erdoğan’ı Mavi Vatanla İlgili Sloganlar ve Bayraklarla Karşıladılar- Erdoğan’ı Eleştirdiği İçin Gazeteciyi Görüşmeden Kovdular- Uygunsuz Davranışlar Eksik Değildi- AB Panosunu Kapladılar” başlıklarını da kullandı.