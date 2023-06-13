Rum Çevre Dairesi, sarı taş çıkarma ocağı inşa edilmesine yeşil ışık yaktı

Rum Çevre Dairesi’nin, Larnaka’ya bağlı “Kelia” (Yıldırım) bölgesinde havara taşı (sarı taş) çıkarma ocağı inşa edilmesine yeşil ışık yaktığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, Çevre Dairesi’nin belirli şartlar altında havara taşı ocağının kurulmasına olumlu görüş verdiğini yazdı.
Taş ocağının devlet arazisine kurulacağını yazan gazete büyük bir bölümünün, petrol tanklarının taşınacağı alandaki çalışmalarda kullanılacağını belirtti.
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