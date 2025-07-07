Rum kesiminde araştırma: Çalışanların neredeyse yarısı memnun değil

Fileleftheros gazetesinin ekonomi eki “European Workforce Study 2025” raporuna göre, Güney Kıbrıs’ın, iş memnuniyeti, iş yerindeki liderlik kalitesi ve çalışanların psikolojik güvenliği gibi kritik göstergelerde nerdeyse son sıralarda yer aldığını yazdı.

Habere göre, 19 ülkeden 24 bin 938 çalışanın katıldığı araştırmanın “Çalışma yeri harika mı bir yer mi” sorusuna verilen yanıtlarda Güney Kıbrıs, 19 ülke arasında, 15’inci sırada yer aldı.

Buna göre, Güney Kıbrıs’ta çalıştıkları yerin harika bir yer olduğu sorusunu çalışanların sadece yüzde 53’ü değerlendirmeye aldı.

Güney Kıbrıs’ta “Bu yıl yeni bir iş arayacak mısınız” sorusuna çalışanların yüzde 33’ünün “İşinden ayrılmak istediğini”, yüzde 21’inin “Belki”, yüzde 46’sının ise “Bulunduğum yerden memnunum” yanıtını verdiği belirtildi.

Avrupa genelinde iş gücü ve çalışma esnekliği farklılıklar göstermekle birlikte, Avrupa ortalaması yüzde 39 şeklinde yer alırken, Güney Kıbrıs’ta bu oran yüzde 32 şeklinde kaydedildi.

İş yerinde psikolojik güvenlik ve yenilikçilik açısından Avrupa genelinde bu soruya verilen olumlu yanıtların ortalamasının yüzde 53 olduğunu yazan gazete, Güney Kıbrıs’ın yüzde 49 ile bu ortalamanın altında kaldığını belirtti.