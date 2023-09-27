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Rum Ulusal Konsey toplantısı yapıldı

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün Rum Ulusal Konseyi’ne New York’taki gelişmeler hakkında bilgi aktardı.
Rum Ulusal Konsey toplantısı yapıldı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün Rum Ulusal Konseyi’ne New York’taki gelişmeler hakkında bilgi aktardı.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün topladığı Ulusal Konsey toplantısında konuşulanlar ve Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in toplantıya ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Politis gazetesi, “Bir Diğer ‘Dönüm Noktası’ İçin İlerliyor – Hristodulidis’in Yeni Dönüm Noktası ve Tatar’ın Danışman Konusundaki Şartları” başlıkları altında verdiği haberinde, Kıbrıs sorununda geçilen “üç başarısız dönüm noktasının” ardından Hristodulidis hükümetinin yeni bir dönüm noktasına doğru ilerlemekte olduğunu yazdı.

Gazete, Türkiye’deki seçimler, AB ve NATO zirve toplantıları ile BM Genel Kurulu şeklinde ifade edilen üç başarısız dönün noktası sonrasından Hristodulidis’in bir diğer dönüm noktası olarak Aralık ayında yapılacak Avrupa Konseyi toplantısını ortaya koyduğunu belirtti. Haberde, Rum hükümetinin Kıbrıs sorunu ile Türkiye – AB ilişkilerini ilişkilendirme çabasını sürdürdüğü kaydedildi

Habere göre, Letimbiotis, Kıbrıs Rum tarafının “yeni planlarını benimsetme girişiminde” bulunduğunu söyledi.

Letimbiotis, Kıbrıs sorunu ile Türk-Yunan ilişkilerinin AB-Türkiye ilişkilerinden ayrı düşünülemeyeceğini iddia etti.

Kıbrıs Rum tarafının New York’taki icraatlarıyla Kıbrıs sorununda uzlaşılmış çerçeveye olan bağlılığını ortaya koyduğunu, uluslararası toplumun Kıbrıs Rum tarafının yapıcı tutumunu bildiğini öne süren Letimbiotis, BM Genel Sekreterinin özel bir danışman atamasının gerçekleşmesini beklediklerini öne sürdü.

Gazete haberinin devamında ise, tüm bu açıklamalara karşın BM’nin, Hristodulidis’in Guterres Çerçevesi temelinde müzakerelere Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmek amacıyla müzakere masasına geri dönmeye hazır olduğuna henüz ikna olmadığını yazdı.

–        –AKEL ve DİSİ’nin açıklamaları

Gazete, toplantı sonrasında AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ve DİSİ Genel Başkanı Annita Dimitriu’nun yaptıkları açıklamalara da yer verdi.

Stefanu, Kıbrıs Rum tarafının büyük umutlarla New York’a girmesine karşın elle tutulur önemli bir gelişme yaşanmadığını vurgularken, konsey toplantısında, müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik bazı öneriler sunduğunu ifade etti.

Stefanu ayrıca, Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıslı Türklerin güvenini kazanabilmek adına tek taraflı güven yaratıcı önlemleri bir an önce açıklamasını talep ettiğini de söyledi.

DİSİ Başkanı Annita Dimitriu ise, BM’nin özel danışman ataması çabalarının yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti.

Hristodulidis’in toplantıda, Kıbrıslı Türklere yönelik açıklamayı düşündüğü önlemlere ilişkin bilgilendirme de bulunduğunu ifade eden Dimitriu, bunlara ilişkin kamuoyuna açıklama yapmaktan ise kaçındı.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberlerin “New York’taki Dönüm Noktası Kaybedildi, Başkan Yeni Dönüm Noktası Koydu” başlığı altında verirken, Ulusal Konsey toplantısından, Kıbrıs sorununa ilişkin bugüne kadarki durumu farklılaştıracak yeni bir gelişmeye dair esaslı bir şey çıkmadığı yorumunda bulundu.

Konuyai lişkin haberler Fileleftheros’ta “Kıbrıs Türk Tarafından Eylem Bekliyorlar – Tatar Koşullu Olarak Danışman Atanmasını Kabul Ediyor”; Alithia’da “Hükümet Hala Dönüm Noktası Belirliyor – Tatar Danışman İçin De Şartlar Öne Sürüyor” başlığıyla yer aldı

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