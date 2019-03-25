Rum Yönetimi silah satış ambargosunun kaldırılması için girişimde bulunuyor

Amerika Birleşik Devletleri’ni ziyaret eden Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Rum tarafının “Doğu Akdeniz’de İşbirliği ve Güvenlik Örgütü” kurulması düşüncesini gündeme getireceği belirtildi. Hristodulidis’in ayrıca, Rum Yönetimi’ne karşı uygulanan silah satış ambargosunun kaldırılması amacıyla temaslarda bulunacağı kaydedildi.

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Kudüs’te yapılan İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs Üçlü Zirvesi’nin ardından, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunduğuna dikkati çekti. Gazete, Hristodulidis’in bu ziyaretinin, iki ekseni hedeediğini ve çok önemli olduğunu belirtti. Fileleftheros, bu eksenlerden bir tanesinin Güney Kıbrıs’ın, “Doğu Akdeniz’de İşbirliği ve Güvenlik Örgütü” kurulması düşüncesi, diğerinin ise Rum Yönetimi’ne karşı uygulanan silah satış ambargosunun kaldırılması olduğunu yazdı

Haberde, Bölgesel Güvenlik ve İşbirliği Örgütü’ne üçlü işbirliklerine katılan tüm ülkelerin dahil olabileceği; Güney Kıbrıs, Yunanistan’ın ötesinde İsrail, Mısır ve işbirliklerinin ileriye götürüldüğü diğer ülkelerin yer alabileceği kaydedildi. Gazete, bazı diplomatik kaynaklara atıfta bulunarak Hristodulidis’in Amerika Birleşik Devletleri temaslarından, Güney Kıbrıs’ın “Bölgesel Güvenlik ve İşbirliği Örgütü” fikrine yönelik açıklamaların beklendiğini öne sürdü.

Fileleftheros haberinde ayrıca Hristodulidis’in, Amerikan Kongresi Dışişleri Komitesi senatörleri ile yapacağı temaslarda, silah ambargosunun kaldırılması konusunu gündeme getireceğini ifade etti