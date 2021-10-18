  • BIST 1.417,700
  • Altın 528,79
  • Dolar 9,2950
  • Euro 10,7700
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Rum Yönetimi’nden “MEB” Konusunda Türkiye’ye İki Öneri

» »
Rum Yönetimi’nden “MEB” Konusunda Türkiye’ye İki Öneri
Rum Yönetimi’nden “MEB” Konusunda Türkiye’ye İki Öneri

Rum Yönetimi’nin, BM aracılığıyla, Türkiye’ye yeniden “Münhasır Ekonomik Bölge” konularına ilişkin iki alternatif öneri sunduğu iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “MEB İçin Ankara’ya İki Öneri-Deniz Sınırlarının Belirlenmesi İçin Müzakerelerin Başlaması veya Uluslararası Mahkemeye Başvuru” başlıklı haberinde Rum Yönetimi’nin, Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla, Türkiye’ye yeniden “Münhasır Ekonomik Bölge” konularına ilişkin iki alternatif öneri sunduğunu iddia etti.

Gazete ilk önerinin, Uluslararası Hukuk ve Deniz Hukuku’nun öngördüğü şekilde deniz sınırlarının belirlenmesi için Türkiye ve Güney Kıbrıs arasında müzakerelerin başlamasıyla ilgili olduğunu yazdı.

Bu önerinin, bunu ret eden Ankara’ya yeniden iletildiğini yazan gazete, Ankara’nın Rum Yönetimi’ni “işlevsiz” olarak nitelendirdiğini de anımsatırken bu önerinin şimdi yeniden tekrarlandığını belirtti.

Rum Yönetimi’nin alternatif olarak ikinci önerinde ise, Ankara’nın “iddialarını” teste tabi tutarak, konunun ortak bir şekilde uluslararası mahkemeye sunulması yönünde Türkiye’ye öneride bulunduğunu belirten gazete bu unsurların, Güney Kıbrıs’ın New York’taki Daimi Temsilcisi Andreas Hacıhrisathu’nun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) araştırma yapan Nautical Geo gemisine yönelik müdahaleleri ile ilgili gönderdiği 13 Ekim 2021 tarihli mektubun içerisinde yer aldığını yazdı.

Habere göre Hacıhrisanthu mektupta, Rum Yönetimi’nin “kendisine ait kıta sahanlığı/ MEB” içerisindeki egemen hakları konusunda herhangi bir şüphesinin bulunmadığını ifade etti.

Hacıhrisanthu ayrıca Rum Yönetimi’nin egemenlik haklarını yerine getirmeye, savunmaya ve Uluslararası Hukuk temelinde bunları korumaya kararlı olduğunu da belirtti.

Gazete mektupta, 3 Ekim 2021 tarihinde Oruç Reis ve Bafra isimli Türk gemisinin, “Nautical Geo”  gemisini engellediğinden bahsedildiğini yazdı.

Mektupta, Türkiye’nin, “Nautical Geo” gemisini “taciz ettiği” noktanın haritasının da yer aldığını yazan gazete, haberinde ayrıca mektubun İngilizce kopyasına ilişkin fotoğrafa da yer verdi.  

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rumların Yüzde 17,6’sı Fakirlik Tehlikesiyle Karşı Karşıya18 Ekim 2021 Pazartesi 17:45
  • Rum Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis’ten Açıklamalar18 Ekim 2021 Pazartesi 17:30
  • Safepass uygulaması sadece tam aşılılar için!18 Ekim 2021 Pazartesi 16:29
  • Hristodulidis, Maraş ve “NAUTICAL GEO” Gemisi Konusunda AB ve BM’ye Mektup Gönderdi17 Ekim 2021 Pazar 16:15
  • Tatar’dan Kathimerini Aracılığıyla Mesaj… “Kıbrıslı Türkler Aynen Kıbrıslı Rumlar Gibi Egemendir”17 Ekim 2021 Pazar 16:00
  • Kıbrıs Özel Temsilcisi Atanmamasının Nedeni…“BM’nin İletişimsizliği ve Taslakta Yapılan Kelime Hatası”17 Ekim 2021 Pazar 15:45
  • Libya’ya Silah Kaçırdığı Düşünülen Uçak Konusunda BM’den Açıklama17 Ekim 2021 Pazar 15:30
  • Mısır’la Elektrik Şebekelerinin Birleştirilmesi Anlaşması17 Ekim 2021 Pazar 15:20
  • AKEL’den “Kıbrıslı Türklere Destek”17 Ekim 2021 Pazar 15:10
  • Nato Modelinde Avrupa Savunması…17 Ekim 2021 Pazar 15:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti