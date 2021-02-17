Rum-Yunan Savunma Bakanları Atina’da Görüştü

Rum ve Yunan Savunma bakanları Haralambos Petridis ile Nikos Panayotopulos, Rum ve Yunan hükümetlerinin “Türk meydan okumalarına karşı teyakkuzda olması gerektiğini” iddia etti.

Rum ve Yunan Savunma bakanları Haralambos Petridis ile Nikos Panayotopulos, Rum ve Yunan hükümetlerinin “Türk meydan okumalarına karşı teyakkuzda olması gerektiğini” iddia etti.

Fileleftheros’un haberine göre, Atina’da bir araya gelen Petridis ile Panayotopulos Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın “savunma alanındaki işbirliğini derinleştirme perspektiflerini” ele aldı, “Doğu Akdeniz’deki güvenlik durumuna tabi son gelişmeleri” değerlendirdi.

Petridis görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Yunanistan ile işbirliklerinin ve eylem koordinasyonlarının mükemmel düzeyde olduğunu belirterek “Ulusal egemenliğimizi savunmak, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’da bölgesel savunma politikasını ileri götürmek için çalışmaya devam ediyoruz. Türk provakasyonlarının ortaklaşa göğüslenmesi şart” dedi.

Rum-Yunan askeri-savunma işbirliğinin derin kökleri bulunduğunu ve bunun son yıllarda devam eden çok uluslu tatbikatlardan, üçlü ve dörtlü işbirliklerinden de görülebileceği gibi yeni düzeylerde genişlediğini söyleyen Petridis, iki ülkenin de katıldığı birçok PESCO programındaki arama ve savunma teknolojisinde başarılı bir işbirliği sergilediğini anlattı.

DOĞU AKDENİZ, ORTADOĞU VE ARAP KÖRFEZİNE UZANAN ALANDA İŞBİRLİĞİ

Petidis, Yunanistan ile birlikte AB’deki diğer ortakları ile koordinasyon içerisinde olduklarına işaret ederek “Kıbrıs, egemenliğini ve egemenlik haklarını koruma kalkanı oluşturmak istiyor. Yunan ve Kıbrıs denizleri uluslararası deniz hukukunun kayıtsız şartsız geçerli olduğu Avrupa denizleridir” dedi, şunları ekledi:

“Kıbrıs ve Yunanistan olarak Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Arap Körfezi’ne yayılan bir alanda istikrar, güvenlik ve bölgesel işbirliğinin sağlamlaşmasına katkı koyuyor. Türkiye ise bunun aksine uluslararası hukuku umursamamaya Maraş’taki işgalini genişletmeye ve hibrit savaş yöntemleri kullanarak tehditlerini yoğunlaştırıyor. Bu zor bölgelerde etkin desteği için Yunanistan’a teşekkür ederim.”

“GEÇEN YILI UNUTMADIK”

Panayotopulos ise, Güney Kıbrıs’la ulusal meseleleri savunmada ortak stratejileri olduğuna işaret ederek bu stratejinin gerek AB düzeyinde gerek müştereken katıldıkları Doğu Akdeniz’de savunma ittifaklarında verimli olduğunu söyledi. Türkiye’nin “revizyonist” bir tavrı bulunduğunu savunarak bunu büyük bir dikkat ve kaygı ile izlediklerini savunan Panayotopulos, “Kıbrıs MEB’indeki, kara sularındaki ve Yunan kıta sahanlığındaki uluslararası hukuka ters eylemlerini unutmuş değiliz” dedi.

“ABD İLE 3+1 İŞBİRLİĞİ, SAVUNMA POLİTİKASI GELİŞTİRECEK YENİ BİR ORGAN”

Panayotopulos Petridis ile “ABD gibi, Doğu Akdeniz’deki savunma ve güvenlik alanlarındaki gelişmelere yoğun ilgi gösteren ülkeler ile 3+1 oluşumlu muhtemel işbirliğini ele aldıklarını” anlattı. Yunan Bakan “Devletler Arası Savunma Konseyi dışında, savunma politikası geliştirmek için iki ülke temsilcilerinin katılımıyla yeni bir siyasi organ ile Kıbrıs -Yunan istişare altyapılarını güçlendirmeye karar verdik” dedi.