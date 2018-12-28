Rusya Suriye rejimi için devrede

ABD'nin çekilmesi, Türkiye'nin ertelenen harekâtı, YPG'nin Şam'a "bizi koruyun" çağrısı ve Suriye ordusunun Menbiç'e girmesi… Suriye'deki iç savaş yeni bir dönemece girerken, Rusya'nın artan etkisini uzmanlarla konuştuk.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin askerlerini Suriye'den çekeceğini açıklaması sonrası yaklaşık sekiz yıldır iç savaşa sahne olan ülkeye nüfuz eden taraflar politikalarını yeniden değerlendirme sürecine girdi.

Suriye ordusuna bağlı birlikler ABD güçlerinin varlık gösterdiği alanlara doğru ilerlerken, Astana barış sürecinde farklı siyasetlerini savaşın bitmesi için ortak bir çatı altında birleştirmeye çalışan Ankara ile Moskova arasındaki görüşmeler bir kez daha öne çıkıyor.

Bu doğrultuda Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşan bir heyetin Cumartesi günkü Moskova ziyareti, bu yeni süreçte özellikle Ankara'nın en büyük kaygısı olan PYD/YPG ile mücadelede bundan sonra nasıl adımlar atılacağına ışık tutacak gibi görünüyor.

Rusya'nın önceliği rejim

Moskova Devlet Üniversitesi'nde Rus dış politikası üzerine çalışmalar yapan Kerim Has'a göre, ABD'nin bölgeden çekilirken kontrol ettiği toprakları Türkiye'ye devretme gibi bir isteği bulunuyor.

Ancak Washington'ın etkisinin kırılmasının Rusya'nın nüfuzunu arttırdığı görüşünü savunan Has, ABD'nin neredeyse devre dışı kalmasıyla birlikte sahadaki gelişmelerin tam olarak Washington ve Ankara'nın öngördüğü şekilde gelişmeyebileceğini düşünüyor.

DW Türkçe'ye değerlendirmede bulunan uzman, "ABD Suriye'den çekilirken Rusya'nın ilk etapta önceleyeceği husus orada ABD'nin bu bölgeleri doğrudan veya dolaylı bir yolla rejime devretmesi olacaktır" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin geçen haftalarda Fırat Nehri'nin doğusuna yapacağını söylediği, ancak erteleme kararı aldığı askeri harekâtın da bu denklemde Cumartesi günkü Moskova görüşmesinde taraflarca revizyona tabi tutulması da muhtemel gözüküyor.

Nitekim ABD'nin bölgeden çekilmesiyle birlikte Rusya ile koordinasyon halinde kuzeye doğru ilerleyen Suriye ordusu, Cuma günü PYD/YPG kontrolündeki Menbiç kentinin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. Bu gelişme YPG'nin Beşar Esad'a "Bizi Türk tehditlerinden koruyun" çağrısından sadece dakikalar sonra yaşandı.

ABD'nin, IŞİD'e karşı mücadele kapsamında büyük bir kısmı YPG bileşenlerinden oluşan Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) verdiği destekte Ankara ile karşı karşıya geldiği ve SDG birliklerinin bir dönem Menbiç'te konuşlu olması nedeniyle kentin taraflar arasında ihtilaf yarattığı hatırlandığında, rejim güçlerinin kontrolü ele geçirmesi önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.