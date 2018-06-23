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“SADECE HUKUK DAİRESİ GÖRÜŞÜNÜ ALMAK İSTEDİK”

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23 Haziran 2018 tarihli Detay Gazetesi...
“SADECE HUKUK DAİRESİ GÖRÜŞÜNÜ ALMAK İSTEDİK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde başı kapalı fotoğraflı öğrenci diplomalarının imzalanmaması konusunda, krize oynamak istemediklerini, sadece Hukuk Dairesinden görüş aldıklarını ve bu doğrultuda hareket etmek istediklerini söyledi...

“DİPLOMALAR TIPKI DİĞER ÖĞRENCİLERİNKİLER GİBİ İMZALANIP ONAYLANDI VE OKULA GÖNDERİLDİ”
Özyiğit, Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, Hukuk Dairesinden dün sabah gelen görüş doğrultusunda, başı kapalı fotoğraflı olan diplomaların da tıpkı diğer öğrencilerinkiler gibi imzalanıp onaylanıp okula gönderildiğini söyledi. Özyiğit, İlahiyat Kolejinin kurulduğu günden beridir tartışma konusu olduğunu, hatta bu okul için davalar açıldığını, kendisinin göreve gelmesinin ardından başka bakanların yapmadığını yapıp okulu ziyaret ettiğini ve “Bu okul da bizim, devlet okulumuz ve burayı sahiplenmeye geldim” şeklinde açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.

“BİLİMSEL, LAİK, DEMOKRATİK EĞİTİM ANLAYIŞI ADINA GEREKLİ YÖNLENDİRMELER YAPILACAK”
Bakan Özyiğit, bilimsel, laik, demokratik eğitim anlayışı adına gerekli yönlendirmelerin yapılacağını daha önceden söylediğini dile getirerek, ısrarla olaya ideolojik yaklaşmaya çalışanlar bulunduğunu, fakat belli kurallar varsa bunların uygulanması gerektiğini vurguladı. Pedagojik ve ülke gerçeklerine uygun bir bakış açısıyla konuya yaklaştıklarını anlatan Özyiğit, geçtiğimiz Pazartesi YDP Başkanı Arıklı’nın “Mahkeme kararları var, diplomalar verilemeyecek” şeklinde konuşmasına rağmen, kendilerinin “Diplomalar verilecek” dediklerini, geçtiğimiz yıllarda uygulanan genelgenin aynısını bu yıl da uyguladıklarını ifade etti.

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