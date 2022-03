Sadıkoğlu İskele Halk Plajı ile ilgili açıklama yaptı

Başkan Sadıkoğlu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Kamoyuna Saygıyla,

Son günlerde gündeme gelen İskele Halk Plajı ile ilgili spekülatif, halkı aldatmaya yönelik, samimiyetten ve gerçeklerden uzak, yaklaşan yerel seçimler nedeniyle siyasi gayelerle yapılan talihsiz açıklamalara atfen bilgi verme gereği duydum.

Malumunuz üzere 5 Ekim,2021 tarihinde, İskele Halk Plajımızda ‘’Sahil Düzenleme Ve Rekreasyon Projesi Çok Amaçlı Salon Binası Ve Çevre Düzenleme İşleri Yapımı Projesi’’ Belediye Meclis Üyelerimizin de onayı ile halkımıza daha çağdaş ve çok daha kaliteli hizmet olabilmesi amacıyla şeffaf bir şekilde ihaleye çıkılmış ve ilgili firmaya verilmiştir.

Göreve geldiğimiz günden beri, biz hizmet odaklı çalışıyoruz ve bugüne kadar hep bu doğrultuda hareket ettik ve bundan hiç vazgeçmedik. Amacımız iş yapmaktır, hizmet sunmaktır, bağcıyı dövenlerle kaybedecek vaktimiz yoktur. Dünya an be an değişmekte ve gelişmektedir, bizim bu değişimin ve gelişimin dışında kalmamız söz konusu değildir.

Çağın getirdiği değişim ve gelişimlere projelerimizi de geliştirerek daha çağdaş hizmet verebilmek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam etmekteyiz.

Kamu menfaati olmazsa olmazımızdır, yaptığımız tüm işlerde kamu menfaati ve kamu vicdanını ön planda tuttuk, bunu en büyük ispat Belediyemize kazandırdığımız, devletten aldığımız ve özel mülkiyetlerden öz kaynaklarımızla aldığımız taşınmazlarımızdır. Bunlardan bazıları şunlardır; Öncelikle köylerimizde kullanılmaz durumdaki ilkokullarımızı, Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içerisinde kamuya kazandırdık. Ardahan’da Ardahan Muhtarlığı, Köy Kadın Kursu binası, Ergazi de Çok Amaçlı Salon, Turnalar da Çok Amaçlı Salon ve Çocuk Parkı, Boğaztepe’de Çok Amaçlı Salon ve Çocuk Parkı, Ötüken de Özel Eğitim Merkezi, Kaymakamlığımız ile işbirliği içerisinde Kalecik Sahil Projesi, Sarcon Villaları bölgesi Sahil Düzenleme Ve Rekreasyonu, Boğaztepe de Hali Arazi ve Çocuk Parkı Düzenlemesi, Onur Camping olarak bilinen bölgede Sahil Düzenleme Ve Rekreasyon Projesi, Boğaz Kıyı Şeridi Yeşil Alan Düzenlemesi, İskele Belediyesi Piknik Alanı, Boğazın incisi konumunda olan ve yıllardır atıl durumda bulunan eşli Sea View Hotel’i Belediyemizin bünyesine kattık. Yine Atış Poligonumuz, Köpek Barınağımız, Kültür Evimiz ve Oto Park alanımız ve devam etmekte olan Kapalı Pazar Yeri Ve Terminal Alanı Projemiz örnek gösterebileceklerimizden bazılarıdır.

Sonuç olarak gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki;

İskele Halk Plajında ihaleye çıkılan sadece oradaki Çok Amaçlı Salondur. Sahillerimiz Değildir!!!

Halkın Plaja girişi her noktadan engelsiz ve ücretsiz bir şekilde sağlanmaya devam edecektir, bu hiçbir şekilde engellenemez!!!

İskele Halk Plajında Halka sunulan hizmetler yine Belediyemiz tarafından verilmeye ve denetlenmeye devam edecektir!!!

İskele Halk Plajı halkındır ve halkın kalmaya devam edecektir!!!

En derin saygılarımla…”