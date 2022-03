Sadıkoğlu: “Kadınlarımız, Hayatımızın Atar Damarlarından Biri”

Hemen hemen her yıl, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, her bir kadına çiçek gönderen İskele Belediyesi, bu kez çiçek göndermek yerine kadınlar anısına anı ormanı kurmaya karar verdi. İlk etapta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olan bugün 30 adet kızılçam ve selvi çam fidanlarını temsili olarak dikerek ilk can sularını da veren İskele Belediyesi, Mart ayı süresince toplam 730 fidanı toprakla buluşturmuş olacak. Topçuköy’de İskele Belediyesi’ne ait ormanlık arazide gerçekleşen fidan dikme etkinliğine İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi Meclis Üyesi İsmail İ.Osum ve Belediye Müdür Vekili Mustafa Kabasakal’ın yanı sıra İskele Belediyesi’nin emekçi kadın çalışanları katıldı. Başkan Sadıkoğlu buradaki konuşmasında tüm kadınların kadınlar gününü kutladı ve kadınların, hayatın, atar damarlarından biri olduğunu ifade etti. .

İSKELE BELEDİYESİ KADINLAR GÜNÜNE ÖZEL ETKİNLİK DÜZENLEDİ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile kadın personeline ‘idari izin’ veren İskele Belediyesi bu yıl kadınlar için önemli bir etkinliğe imza attı. Hem kadın çalışanları hem de kadın meclis üyeleri ile İskele ve köylerinde yaşayan kadınlar için anı ormanı kurmaya bugün itibari ile başladı. Kadınlar Günü vesilesiyle bugün ilk fidanları Topçuköy’deki ormanlık araziye ekildi. İskele Belediyesi’nin emekçi kadın personeli ile Başkan Sadıkoğlu, Meclis Üyesi Osum ve Müdür Vekili Kabasakal, temsili olarak 30 fidanın bugün toprakla buluşturdu. İskele Belediyesi Park Bahçe Birimi de Mart ayı boyunca kadınlar anısına toplam 730 fidanı toprakla buluşturmuş olacak.

SADIKOĞLU “KADINLARIMIZ, HAYATIMIZIN ATAR DAMARLARINDAN BİRİ”

Etkinliğe katılarak kadınlar anısına oluşturulan anı ormanı için ilk fidanı diken İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yaptığı açıklamada, tüm kadınların kadınlar gününü kutladı. İskele Belediyesi’nin kadın personeli ile birlikte anı ormanını oluşturmaya başladıklarını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, bu etkinlikle birlikte çevreye olan duyarlılığın bir kez daha gösterildiğini belirtti. Hayatımızın atar damarlarından biri olan kadınlarımıza verdiğimiz kıymeti göstermek adına böylesi anlamlı bir etkinlik düzenlemeye karar verdikleri için mutlu olduğunu da ifade eden Başkan Sadıkoğlu, dikilen fidanlara can suyunu verdiklerini de sözlerine ekledi.