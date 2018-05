Sadıkoğlu'ndan Orun'a 600 Bin TL'lik dava!

Sadıkoğlu: “İGEM ile ilgili yargı aşaması yeni tamamlandı”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bugün (29 Mayıs) katıldığı Havadis Sabah programında Mehmet Moreket’in sorularını yanıtladı. Son dönemde geçtiğimiz dönemden kalan ve bitirilmeyen iki projeden dolayı eski Başkan Halil Orun tarafından yapılan eleştirilere açıklık getiren Sadıkoğlu, yargı aşaması yeni tamamlanan İskele Gençlik Merkezi (İGEM) projesinden dolayı belediyeyi 600,000 TL zarara uğrattığı gerekçesiyle Orun’a dava açılacağını duyurdu.

İskele Belediye Başkanı ve UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, canlı yayınlanan programda, geçmiş dönemde yapımına başlanan ancak bitirilmeyen İGEM ve Çok Amaçlı Salon ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Neden bitirilmediğini neden yarım bırakıldığını tüm içtenliğiyle açıklayan Sadıkoğlu, bugüne kadar bu konuda neden açıklama yapmadıklarını, neden sustuklarını ise ilk kez açıkladı: “O dönem ihale aşamasında biz de vardık. Fakat 8 yıllık meclis üyeliğimizi zirvelerde doya doya yaşamadık. Çok ısrarcı olmama rağmen bazı şeyler bizlere öğretilmedi. Sürekli söz konusu olan İskele Gençlik Merkezi ilgili o dönem içerisinde Halil Orun’un yapması gereken şeyleri yapmamış olmasından ötürü yasal bir süreç içerisine girdi ve yargı aşamasında olduğu için bizler de İskele Gençlik Merkezi projesine devam edemedik. Maalesef ilgili bankanın belediyemize açmış olduğu dava sonuçlandı. Ve Halil Orun’un tamamen sorumsuzluğu, ihmali ne dersek diyelim. Günün sonunda mahkeme sonuçlandı ve iskele Belediyemiz önceki başkan döneminden şu an ki miktarla 600,000 TL zarara uğratıldı. Tamamen kendi ihmali yüzünden. Ve önümüzdeki günlerde meclisimizde almış olduğumuz karar ile Halil Bey’i, Belediyemizi zarara uğratmasından dolayı, iyi idari hal yasasından dava açıyoruz. İskele Gençlik Merkezi’nin yarım kalmasının, neden bitirilemediğinin tek nedeni budur. O projenin bitmesi için şu an ki güncel fiyatla 2-2,5 milyon TL’lik bir yatırım gerekiyordu. Peki bu dönemde 10 milyon TL’lik yatırım yapan ben ve meclis üyesi arkadaşlarım 2 milyon TL de İGEM’e ayıramaz mıydı? Biz kabiliyetsiz miydik de bitiremedik? Tabi ki öyle değil. Bununla ilgili yasal bir süreç vardı, o yüzden bir şey yapılamadı. Aynı şekilde İskele Belediyesi Halk Plajı’nın orada sahil kenarında bulunan ve bitmeyen Çok Amaçlı Salon, hani şu halktan büyük tepki alan taş yığını. Onunla ilgili de bir takım sıkıntılar vardı. O da şu an için ihale aşamasındadır. Yap işlet devret modeliyle seçimlerin hemen sonrasında ihaleye çıkılacaktır.

SADIKOĞLU: “BULDUĞUMUZ ŞEYLERİN ÜZERİNE KOYDUK”

Bir önceki dönemden güzel şeyler bulduklarını da açık yüreklilikle söyleyen Başkan Sadıkoğlu, ancak buldukları güzel şeyleri, daha da güzelleştirdiklerini, güzelliklerin üzerine güzellik kattıklarını da ifade etti: “Biz bir şeyler bulmadık mı? Bulduk. Bisiklet yollarımız vardı. Bulduğumuzun üzerine ekledik. Doğru projelerin üzerine ekledik. 1.2 km’lik mesafeyi tamamladık, bisiklet ve yürüyüş yolumuzu 5.5 km’ye çıkardık. Peki bu yeter mi? Yetmez. Çünkü biz İskele’mize olan sevgimiz ve heyecanımızdan yeni projeler ürettik. Bu dönem için İskele Merkez’den deniz kenarındaki yürüyüş yolumuza kadar olan kısım o da yaklaşık 2.5 km’lik bir yolu projelendirdik ve onaylandı. Kısmetse bu dönem içerisinde oraya iki taraflı kaldırım, yürüyüş ve bisiklet yollarından oluşan bir yol yapacağız. Demek istediğim o dur ki, bir şeyler bulduk ama inanın bulduğumuzun da üzerine koyduk, koymaya da devam ediyoruz.

Şu bilinmelidir; benim politikamda birilerinin yaptığı işle ilgili, ‘şöyle yapsaydı daha iyi olabilirdi’ den başka bir eleştiri duyamazsınız.”

16 Haziran 2013'te ihalesi tamamlanan proje 8 ayda bitirilecekti.