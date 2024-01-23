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Sağanak yağmur var

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Bölgede bugünden itibaren cuma gününe kadar yer yer yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı, periyodun ilk günleri 16-19, diğer günler 12-15 derece dolaylarında seyredecek.
Sağanak yağmur var

Meteoroloji Dairesi, 23-29 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri serin ve nemli, diğer günlerde ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugünden itibaren cuma gününe kadar parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri ise parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 16-19 derece, diğer günlerde ise 12-15 derece dolaylarında seyredecek. 

Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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