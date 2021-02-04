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Sağlık Bakanlığı nerelerde PCR testi yapılacağını açıkladı!

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Sağlık Bakanlığı nerelerde PCR testi yapılacağını açıkladı!
Sağlık Bakanlığı nerelerde PCR testi yapılacağını açıkladı!

Lefkoşa Fuar alanında haftanın 7 günü 08.00-16.00, Girne'de Leymosun Kültürevi'nde haftanın 7 günü 08.00-16.00, Mağusa Devlet Hastanesi'nde haftanın 7 gunu 08.00-16.00, Cengiz Topel Hastanesi'nde hafta içi her gün 09.00-14.00, Güzelyurt Sağlık Merkezi'nde hafta içi her gün 09.00-12.00, Iskele Belediyesi Kapalı Spor Salonunda sadece yarın 11.00-16.00, diğer günler hafta içi her gün 08.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz PCR testleri yapılacaktır.

Ayrıca Gazimağusa Belediyesi Arena Spor Salonunda pazartesi gününden itibaren PCR testi yapılmaya başlanacaktır.Test yaptırmaya gidecek olan vatandaşların sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyması önemle rica olunur.

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