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Sağlık Bakanlığı’nda önlemler toplantısı

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Sağlık Bakanlığı’nın çağrısıyla bugün Sağlık Bakanı Ali Pilli ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars başkanlığında, bir toplantı gerçekleştirildi.
Sağlık Bakanlığı’nda önlemler toplantısı

Sağlık Bakanlığı’nın çağrısıyla bugün Sağlık Bakanı Ali Pilli ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars başkanlığında, bir toplantı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürü Yusuf Önderol, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa, Turizm Bakanlığı Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu ile Sivil Havacılık ve Muhaceret yetkilileri de katıldı.

Toplantıda, Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, COVID-19’la mücadele kapsamındaki önlemler, ülkeye giriş-çıkışlardaki tedbirlerin sıkılaştırılması gibi konularda karşılıklı görüş alış verişi gerçekleştirildi. 

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