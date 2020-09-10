Sahte gamze nasıl yapılır? Yanak gamzesi yapmanın 4 yolu

Yüz gamzelerini çok seviyorsanız, keşke benim de gamzelerim olsa diyorsanız bu 4 yöntemi kesinlikle uygulamalısınız. Yüz egzersizlerinden, makyaj hilesine kadar gamze yapmanın yollarını araştırdık, buyursunlar!

Gamze olarak adlandırılan yüz çukurları birçok kişi tarafından oldukça sempatik bulunur. Siz de gamzeli bir gülümseme istiyorsanız illa estetik operasyon geçirmeniz gerekmez.

YÖNTEM 1

Parmaklarınızla yanaklarınıza baskı yöntemini uygulayın. Elinizin baş veya işaret parmağıyla gamze oluşmasını istediğiniz noktaya baskı yapın. Parmağınızın ucuyla uyguladığınız bu baskıyı her gün 5 dakika boyunca, günde 2 defa yapmalısınız. Parmak ucu yerine kalemin arka kısmını da kullanabilirsiniz.

YÖNTEM 2

Her gün yanağınızı emerek balık ağzı ifadesini 10 dakika boyunca yapın. Bu yüz egzersizini düzenli olarak uygulamak iyi bir sonuç almanıza yardımcı olabilir.

YÖNTEM 3

Bu bir yüz egzersizi değil sevgili okur. Şişe kapağı yöntemi anlık olarak yanak gamzesi oluşmasına yardımcı olacak. Fotoğraf çekinirken yanak gamzesi görüntüsünü yakalamanızı sağlar. Bunun için temiz bir su şişesi kapağını ağzınıza alın. Kapağın iç kısmı yanağınıza değmeli. Ardından işaret parmağınızla kapağın çukur kısmına gelen yerin üzerine bastırın. Yaklaşık 3 dakika bu işlemi uyguladıktan sonra anlık olarak yanak gamzesine sahip olabilirsiniz.

YÖNTEM 4

Makyaj ile sahte gamze oluşturmak oldukça kolaydır. Açık kahverengi göz kalemi ile yanağınızda gamze olmasını istediğiniz yere bir virgül yapın ve fırça ile dağıtın. Sonrasında pudra ya da fondöten yardımıyla üzerinden geçin.