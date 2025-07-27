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Şampiyon Gençler Birliği'ne Arnavutluk ve Kosova’dan Davet Var!

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2024–2025 KKTC Kadınlar Basketbol Ligi’ni zirvede tamamlayan Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü, bu kez gözünü uluslararası alana çevirdi
Şampiyon Gençler Birliği'ne Arnavutluk ve Kosova’dan Davet Var!

Son üç yıldır Kadın Basketbolunda gösterdiği istikrarlı çıkış ile dikkatleri üzerine çeken 2024-2025 sezonu lig şampiyonu  kırmızı-siyahlılar, Arnavutluk ve Kosova’dan gelen resmi davetlerle uluslararası alanda da varız diyor.
Eylül ayında düzenlenecek iki ayrı prestijli turnuvada yer alacak olan temsilcimiz, hem ülkemizi temsil edecek hem de  genç sporcularına değerli bir uluslararası tecrübe sunacak.

 

Erkut Yılmabaşar: “Gençlerimizi dünyaya açma hedefinden sapmayacağız”
Larnaka Gençler Birliği Asbaşkanı ve Basketbol Şube Sorumlusu Erkut Yılmabaşar, 2–10 Eylül tarihleri arasında Arnavutluk ve Kosova'da gerçekleşecek turnuvalar için tüm hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Katılımın geçtiğimiz yıl olduğu gibi tamamen kulüp ve sponsor destekleriyle sağlanacağını vurgulayan Yılmabaşar, şu ifadeleri kullandı:
“Bu davetler, sezon boyunca verilen emeğin ve alın terinin karşılığıdır. Şampiyonluk bizim için bir sonuç değil, bir başlangıçtı. Şimdi o emeği uluslararası sahnede temsil etme zamanı.”
Yılmabaşar, turnuvalarda karşılaşacakları takımların da kendi ülkelerinde şampiyon olduğunu hatırlatarak, mücadele gücü yüksek maçların genç oyuncular için büyük bir fırsat olacağını vurguladı:
“91 yıllık bir kulüp olarak, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe yatırım yapıyoruz. Bu turnuvalar sadece maç değil; vizyon, özgüven ve yeni ufuklar demek. Gençlerimizi dünyaya açma hedefinden sapmadan yolumuza devam edeceğiz.”

 

“Kupa almak yetmez; gençlerimizi hak ettiği yerlere taşımak zorundayız”
Larnaka Gençler Birliği, yalnızca kupalarla değil, gençlere sunduğu vizyonla da fark yaratmaya devam ediyor. Kulüp yönetimi, bu başarıyı tesadüfe değil, doğru planlamaya, istikrarlı ve  kararlı duruşa bağlıyor.
Yılmabaşar, sözlerini ifadelerle tamamladı:
“Kupayı kaldırmak bir başarıdır ama yeterli değildir. Asıl görevimiz, o kupanın hakkını vermek; gençlerimize uluslararası alanlarda kendilerini gösterme imkânı sunmaktır. Biz bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz ve bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz.”

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