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Şampiyon Melekler için Lefkoşa’da "adalet yürüyüşü" düzenleniyor

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Şampiyon Melekler için cuma akşamı Lefkoşa’da adalet yürüyüşü düzenleniyor.
Şampiyon Melekler için Lefkoşa’da "adalet yürüyüşü" düzenleniyor

6 Şubat depreminde yerle bir olan, 35’i KKTC’den 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel ile ilgili  ocak ayında başlayan dava süreci 26 Nisan’da devam edecek..

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği öncülüğünde, “Adalete Işık Tut” sloganı ve sanıkların olası kastla yargılanması talebiyle 19 Nisan Cuma akşamı saat 19.00’da Lefkoşa terminalinde toplanılacak ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne yürünecek.

Yürüyüşe katılmak isteyenler için Akdoğan, Güzelyurt, Girne, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi’nden ücretsiz otobüsler kaldırılacak.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden yapılan açıklamada, otobüslerin hareket noktası, kalkış saati ve rezervasyon bilgileri şu şekilde paylaşıldı:

“Akdoğan Aksad Merkez Binası saat 18.00  (0533 857 39 69)

Güzelyurt Otobüs Terminali saat 18.00 (0533 864 83 84 )

Girne Baldöken Otoparkı saat 18.30

Gazimağusa Otobüs Terminali saat 17.30 (0392 630 05 00 perşembe mesai bitimine kadar)

İskele 17.30  (0548 810 11 23 )

Yeniboğaziçi Belediyesi önü 17.30 (0392 444 81 45.) ”

-Dava 26 Nisan’da devam edecek

Türkiye Cumhuriyeti adaletine ses vermek üzere Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği öncülüğünde başta meleklerin şehri Gazimağusa olmak üzere ilçelerde meşaleler yakılmıştı.

İsias Otel’le ilgili dava Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3-5 Ocak tarihlerinde görüşülmüştü. Davda 11 zanlının 5’i tutuklu 6’sı adli kontrolle serbest yargılanırken, mahkeme zanlıların tutukluluk durumlarında değişiklik yapmamış, dosyanın bilirkişiye havalesine karar vermişti.

Sonraki süreçte 2 sanığın tahliye edilmesine ilişkin karar alınmıştı. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı düzenledikleri ortak basın toplantısında İsias Otel ile ilgili kusurları ortaya konan mal sahibi Efe Bozkurt ve Halil Bağcı’nın tutuksuz yargılanması kararına tepki göstermişti.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği heyeti, Lefkoşa’daki yürüyüş öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a iletilmek üzere hazırladığı mektubu dün Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na vermişti.

Duruşmaya 26 Nisan’da Adıyaman’da devam edilecek.

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