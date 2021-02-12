Saner'den açılma sinyalleri

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplantısının devam ettiğini söyleyen Saner, . Sağlık ve Maliye Bakanları ile değerlendirme toplantısı yapacaklarını ifade etti.

Saner, devletin kendi yükümlülüklerini yerine getirmesi için bazı dairelerin çalışması, ekonomonin önünün açılması gerektiğini vurguladı.

"PAZAR GÜNÜNÜ BEKLEMEDEN KARARI AÇIKLARIZ"

Sokağa çıkma yasağının 15 Şubat’ta biteceğini anımsatan Saner, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplantısı devam ediyor. Hem sağlık bakanı, hem maliye bakanı ve müsteşarlarımızla değerlendirme toplantısı yapacağız. Pazar gününü beklemeden kararı açıklarız. Benim öngörüm ile Üst Komite’nin görüşlerinin her zaman örtüşeceğini düşünmüyorum” dedi.