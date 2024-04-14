Savaş uçakları Kıbrıs'tan kalktı!

İran'ın İsrail'e saldırı başlatmasının ardından İngiliz savaş uçakları Akrotiri'den havalandı .

İngiliz kaynaklar Cyprus Mail'e savaş uçaklarının Kıbrıs'tan kalktığını doğruladı ancak kaç tane ve tam olarak ne zaman kalktığını teyit edemedi.



İngiliz ve Amerikan savaş uçaklarının Irak-Suriye sınır bölgesinde İran'a ait insansız hava araçlarını düşürdüğü bildirildi.



İran, İsrail'in 1 Nisan'da Şam konsolosluğuna düzenlediği ve aralarında iki üst düzey komutanın da bulunduğu yedi Devrim Muhafızı subayının ölümüne neden olan saldırıya misilleme sözü verdi. İsrail saldırının sorumluluğunu ne doğruladı ne de reddetti.



İsrail ve Irak ile İsrail arasında yer alan komşu Ürdün, Cumartesi gecesi hava sahalarını kapattıklarını açıkladılar. Ancak Pazar sabahı yeniden açıldı.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de İsrail'in İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının kınanması ve İran Devrim Muhafızlarının terör örgütü olarak tanımlanması talebinin ardından Pazar günü toplanacak.