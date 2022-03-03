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Savaşa doğanlar: Kiev’deki doğum hastanesi kuşatma altında çalışmaya devam ediyor

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı birçok trajediye yol açarken kuşatma altındaki başkent Kiev'de bir doğum hastanesi, yaşamla ölüm arasında faaliyetini sürdürüyor.
Savaşa doğanlar: Kiev’deki doğum hastanesi kuşatma altında çalışmaya devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı birçok trajediye yol açarken kuşatma altındaki başkent Kiev'de bir doğum hastanesi, yaşamla ölüm arasında faaliyetini sürdürüyor.Hastanenin bodrumunda kurulan sığınakta bekleyen anne adaylarından Alena Shinkar, Rus işgalinin başladığı 24 Şubat'tan önce hastaneye yattığını ama Rus saldırılarının başlamasıyla herkesin büyük korku yaşadığını anlattı. “Şu anda stresli olmamam lazım, kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum ama elbette yaşananlar korkunç” diyen Shinkar, böyle bir durumun 21. yüzyılda yaşanabileceğini asla düşünmediğini ifade etti.

Kiev’deki hastanenin bodrum katı sığınağa dönüştürüldü.

Sığınakta bebeğini kucağına almayı bekleyen Shinkar, geçen hafta Rusya’nın saldırılarının başlamasıyla hastanede yaşanan paniği “Patlama sesi duydum ve kadınlar çığlık atmaya başladı. Savaş başlamıştı. Buna inanamıyordum. Bunun bir kabus olduğunu düşündüm ama gerçekti. Şimdi bunu yaşıyoruz, umarım barışı göreceğiz” sözleriyle anlattı.

Durmadan çalışan bir doktor, kurulan sığınakta sirenlerin susmasını bekliyor.

Hastanenin ameliyathanesinde sezaryen doğum yapan kadınlar ve dünyaya gözlerini savaş ortamında açan bebekler, hemen bombalardan korunmak üzere sığınaklara götürülüyor.

Hastanede zor şartlara rağmen doğumlar hız kesmeden devam ediyor.

Yeni doğum yapmış kadınlar ve bebekleri sığınakta kurulan yataklarda dinlenmeye çalışıyor.

Bir Ukraynalı, doğum öncesi eşini sakinleştirmeye çalışıyor.

28 Şubat'ta oğlu Mark'ı dünyaya getiren Yula, hastane personelinin bu zor süreçte gösterdiği çabayı övdü. Genç kadın “Burada güvendeyiz, dünyanın en iyi personeli burada. Onlarla gurur duyuyorum” dedi.

Birçok kadın doğumu sığınaklarda korku içinde bekliyor.

Doğum hastanesinin müdürü Dimitro Govseyev, personelin büyük bölümünün Rus işgaline rağmen görevlerinden ayrılmadığını belirterek “Çalışanların yaklaşık yüzde 70'i kaldı, nöbetleşe çalışıyoruz” diye konuştu. Govseyev, hava saldırısı için sirenler çalmaya başlayınca herkesin sığınağa gittiğini belirtti.

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