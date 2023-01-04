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Savoy Marmara galip: 72-63

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Savoy Marmara galip: 72-63
Savoy Marmara galip: 72-63

Basketbol Açılış Kupası 2.hafta mücadelesinde Savoy Marmara, Girne Amerikan Üniversitesi’ni 72-63 yenerek 2.haftada galibiyetle tanıştı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve baştan sona çekişmeye sahne olan maçın ilk devresinde daha iyi oynayan Savoy Marmara devreyi 38-31 önde geçti.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Girne Amerikan Üniversitesi skorda önce eşitliği sağladı ardından üçüncü çeyreği 53-51 önde geçti. Karşılaşmanın son bölümünde Halil ve Mustafa ile etkili olan Savoy Marmara, farkı açarak maçtan 72-63’lük skorla galip ayrıldı.

Takım bu sonuçla ilk galibiyetini alırken GAÜ ikinci kez yenildi.

Savoy Marmara oyuncusu Mustafa Rıfkı; 16 sayı, 9 ribaunt, 9 asist ve 2 top çalma aynı zamanda 19 verimlilik puanıyla maçın yıldızı oldu.

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