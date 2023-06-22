Seçime 3 gün kaldı, heyecan yok, katılımın düşük olması bekleniyor...

YSK’nın Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri ile ilgili takvimine göre bugün, Seçmen Kartlarının dağıtılmasının son günü. Cumartesi günü ise seçimlere yönelik propaganda çalışmaları bitecek ve 25 Haziran Pazar günü seçmen sandık başına gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) takvimine göre, 26 Mayıs tarihinde başlayan Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri süreci, 25 Haziran Pazar günü oy verme işlemi ile tamamlanacak.

Seçmen Kartlarının dağıtılmasının son günü bugün iken, seçim propagandası 24 Haziran Cumartesi günü son bulacak ve 25 Haziran Pazar günü seçmen sandık başına gidecek.

210 BİN 121 SEÇMEN, 713 SANDIKTA OY KULLANACAK

Ülke genelinde 210 bin 121 seçmenin toplam 713 sandıkta oy kullanacağı seçimde, bir milletvekili ve bir muhtar seçilecek.

Lefkoşa’da 228; Gazimağusa’da 178; Girne’de 157; Güzelyurt’ta 50; İskele’de 74 ve Lefke’de 26 sandık kurulacak ve her sandıkta 3 olmak üzere toplam 2 bin 139 kişi sandıklarda görev alacak.

Geçen yıl haziran ayında HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın istifasıyla boşalan bir Lefkoşa milletvekilliği için 6 siyasi parti adayı ile 7 bağımsız aday bulunurken, hayatını kaybeden Lefkoşa Yenicami muhtarının görevini devralmak için 4 aday yarışacak.

Milletvekilliği için UBP adayı Ali Başman, CTP adayı Sami Özuslu, DP adayı Serhan Aktunç, YDP adayı Figen Yaman Lesinger, Bağımsızlık Yolu adayı Umut Ersoy ile Çetin Sadeli, Mert Taşkın, Talip Sancar, Nazım Özsever, Meriç Erülkü, Alper Özsakınç ve Abdullah Korkmazhan yarışacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından milletvekilliği adaylığı reddedilen TDP’nin adayı Tacan Reynar’ın adı da 5/76 sayılı Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın 63’üncü maddesi gereği oy pusulasında yer alacak fakat seçilmesi halinde seçilmiş sayılmayacak ve bir sonraki kişi seçilmiş olacak.

Ülkede son erken genel seçim 23 Ocak 2022 tarihinde yapılmıştı. Meclis’te şu anda 24 UBP; 18 CTP; 3 DP; 2 YDP ve 2 Bağımsız milletvekili bulunuyor, 1 koltuk ise boş.

DOĞRUDAN SEÇİLMİŞ İHTİYAR HEYETİ ÜYELİKLERİ

Lefkoşa Yenicami Mahallesi Muhtarlığı için ise Mehmet Yumuşak, Adnan Getirmez, Mehmet Çamır ve Selim Özdemir aday olurken, boşalan 50 ihtiyar heyeti üyeliği için az sayıda başvuru yapıldığından başvuranlar doğrudan seçilmiş oldu.

Buna göre, Lefkoşa Selimiye Mahallesi İhtiyar heyeti üyeliği adayı Hasan Akkuş, Yeniboğaziçi İhtiyar heyeti üyeliği adayı Şermin Kasap, Erenköy-Karpaz Derince İhtiyar heyeti üyeliği adayı Hasan Korkmaz, Erenköy-Karpaz / Polat Paşa Mahallesi İhtiyar heyeti üyeliği adayları Nezaket Çebi ve Murat Akgün, İskele - Boğaziçi ihtiyar heyeti üyeliği adayı Nagihan İlktaç ve Lefke – Bademliköy ihtiyar heyeti üyeliği adayı Tahir Alşan seçilmiş kabul edildi.

OY PUSULASI VE MÜHÜRDE DEĞİŞİKLİK

Ara seçimlerde oy pusulası ve mühürde değişiklik yapıldı. Parti adaylarının üst sırada bağımsız adayların ise alt sırada yer aldığı oy pusulasının bütünü içerisinde sadece bir “EVET” mührü basılabilecek. 25 Haziran seçiminde ülkede ilk kez “kaşe mühür” kullanılacak.

HER SANDIKTA 3 OLMAK ÜZERE TOPLAM 2 BİN 139 SANDIK GÖREVLİSİ BULUNACAK

210 bin 121 seçmen için ülke genelinde 713 sandık kurulacak ve sandıklarda, her sandıkta 3 olmak üzere toplam 2 bin 139 sandık görevlisi bulunacak. Ayrıca partilerin ve bağımsız adayların görevlileri de sandıklarda bulunabilecek. İlçe Seçim Kurullarında veri girişi ile ilgili ise 87 görevli çalışacak. Bunlar dışında 6 ilçede farklı görevleri yürütmek üzere 100’e yakın insan bulunacak.

Ülkede son yapılan 25 Aralık Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde seçmen sayısı 208 bin 236 idi. Buna göre, 25 Aralık 2022’den günümüze seçmen sayısı 1,885 arttı.

OY PUSULASINDAKİ SIRA

5 Haziran'da YSK'da yapılan ad çekmeyle belirlenen sıraya göre, oy pusulasında partili adaylardan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) adayı Tacan Reynar-1; Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı Ali Başman-2; Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Sami Özuslu-3; Yeniden Doğuş Partisi (YDP) adayı Figen Yaman Lesinger-4; Demokrat Parti (DP) adayı Serhan Aktunç-5; Bağımsızlık Yolu adayı Umut Ersoy ise 6’ncı sırada yer alacak.

Bağımsız adayların sıralaması ise “Çetin Sadeli-1; Abdullah Korkmazhan-2; Alper Özsalınç-3; Talip Sancar-4; Meriç Erülkü-5; Mert Taşkın-6; Nazım Özsever-7” şeklinde olacak.

"NEREDE OY KULLANACAĞIM?"

25 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimlerinde vatandaşlar, http://www.mahkemeler.net ve http://ysk.mahkemeler.net adresli web sitelerinin “Nerede oy kullanacağım” linkinden kimlik kartı numarasını girmek suretiyle oy kullanacakları sandık numarasını ve sandık yerini öğrenebiliyor.

SEÇİM TAKVİMİ

YSK’nın açıkladığı seçim takvimi doğrultusunda bugün seçmen kartlarının dağıtılmasının son günü.

Seçim propagandası 24 Haziran’da sona erecek ve seçmenler, 25 Haziran’da sandık başına gidecek.

OY VERME GÜNÜ

Seçmenin oy kullanmaya giderken yanında KKTC kimlik kartı, KTFD kimlik kartı, KKTC polis kimlik kartı, KKTC pasaportu, KTFD Pasaportu veya KKTC ehliyetini bulundurması gerekiyor.

Oylama kabinine cep telefonu ve çanta ile girilemeyecek ve oy verildikten sonra pusula İlçe Seçim Kurulu ile Sandık Kurulu’nun mühürleri görülecek şekilde katlanılarak sandığa atılacak.

Oy verme işleminin 08.00-18.00 saatleri arasında yapılacak.

Yasa gereği seçim günü saat 19.00'a kadar sonuçlar ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak. 19.00 ile 21.00 saatleri arasında bu yasak Yüksek Seçim Kurulu tarafından kaldırılabilecek, 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak.