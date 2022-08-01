Sedat Peker: Levent Göktaş'ın operasyondan kaçış görüntülerinin bir kopyası bende

"Eğer ki polis arkadaşlar bu görüntüleri dosyaya eklemezlerse vakti geldiğinde ben yayınlayıp herkese göstereceğim" ifadelerini kullandı.

Suç örgütü lideri Sedat Peker, emekli Albay Levent Göktaş'a Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin yapılan operasyonda 'kaçarak kurtulduğuna' ilişkin görüntülerin elinde olduğunu söyledi.

Sedat Peker, Necip Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ancak bulunamayan emekli Albay Levent Göktaş'a ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

'Deli Çavuş' isimli Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda Peker, Hablemitoğlu cinayeti için diğer sanıklara operasyonun sabah 06.30’da başladığını, Levent Göktaş'a ise sabah saat 07.30'da gelindiğini ifade etti.

"Öyle ya iki tane misafiri var, toplu görüşmeler yapıyor. Kaçabilmesi için zaman tanıyorlar adeta" diyen Peker, "Bu tahkikata bakan polis arkadaşları uyarıyorum, bu görüntülerin kopyasına sitedeki arkadaşlardan ulaştım, bir kopyası bende var (serdengeçtiler her yerde). Şu an yayınlamamamın sebebi devam eden tahkikata zarar vermemek. Eğer ki polis arkadaşlar bu görüntüleri dosyaya eklemezlerse vakti geldiğinde ben yayınlayıp herkese gösterecem" ifadelerini kullandı.

Peker, şöyle devam etti: "Ayrıca kaçarken hiçbir acelesi de yok. Asansörün içinde rahat rahat kıyafetini düzeltip kendisine bir çeki düzen veriyor. Ulan adam kaçarken ceketini gömleğini kaybeder. Bizimkisi aynanın karşısında saçını başını düzeltiyor. İşin komik yanı bu meyanda polisler binanın içinde, dış kapıda bir tane nöbetçi yok, Levent Göktaş çekip gidiyor."

Sedat Peker'in açıklamalarının tamamı şöyle:

"1-40 yaşından genç kardeşlerim, gündemden uzak kalıp seçime kadar kendi çalışmalarımı yapacaktım. Ancak hastalarım beni rahat bırakmıyor. Hipokrat yeminimi çiğnememek adına mecburen olaylara dahil olmak zorunda kalıyorum. Bu yazımda size kahraman olarak gösterilen kişilerin…

2-…aslında ne olduklarını (aman ha ben kahraman değilim), bir partiden başka bir partiye transferlerin arkasında neler olduğunu, 1990’lı yıllarda diğer Türk devletlerinde uygulanan monopol sistemini ve şampanya şişesi teorisini anlatacam. Yeni şeyler öğreneceksiniz.

3-Maalesef bu öğrendiklerinizle biraz daha üzüleceksiniz. Bazı dostlar bana diyorlar ki levent göktaş vefalı kahraman bir Türk subayıdır. Burda hata yaptın. Ayrıca levent göktaş ve inan kıraç üzerinden ergenekonculara operasyon yapılacak, istemeden sen de bunun parçası…

4-…oldun diyorlar. Hadi bakalım onlar mı haklı ben mi haklıyım. Siz okuyup lütfen kararınızı verin. levent göktaşın saat 07.30’da operasyon yapılırken sözde kaçarak kurtulduğu o binada kendisinin saygıdeğer kızı da oturuyor. Akşam saatlerinde o binaya geldiğinde levent…

5-…göktaşın yanında iki tane telekız da var. Türklüğün hangi töresinde kızının yaşadığı binaya iki tane telekızla gitmek var (bir tane de değil)? Bazılarımızın mantığı bunu kaldırabilir. Bunu normal görebilir. levent göktaşın hanımı Yargıtay hakimiydi. levent göktaşın…

6-…yaşam tarzı ile kendisine çektirdiklerinden dolayı genç yaşında hastalanıp öldü. Kendisinin yüzünden ölen eşinin vefatının üzerinden daha 2-3 ay geçmeden iki tane telekızla kendi kızının yaşadığı binaya gelip alem yapan bir kahraman. Hani lan vefa,..

7-…hani lan şeref, hani lan onur? levent göktaşın rahmetli saygıdeğer eşinin nasıl bir insan olduğunu @veryansintvcom da Nihat Genç abinin bir yazısını okuyarak öğrenebilirsiniz. Diğer sanıklara operasyon sabah 06.30’da başlıyor, levent göktaş beye sabah 07.30’da geliyorlar.

8-Öyle ya iki tane misafiri var, toplu görüşmeler yapıyor. Kaçabilmesi için zaman tanıyorlar adeta. Bu tahkikata bakan polis arkadaşları uyarıyorum, bu görüntülerin kopyasına sitedeki arkadaşlardan ulaştım, bir kopyası bende var (serdengeçtiler her yerde). Şu an…

9-…yayınlamamamın sebebi devam eden tahkikata zarar vermemek. Eğer ki polis arkadaşlar bu görüntüleri dosyaya eklemezlerse vakti geldiğinde ben yayınlayıp herkese gösterecem. Ayrıca kaçarken hiçbir acelesi de yok. Asansörün içinde rahat rahat kıyafetini düzeltip…

10-…kendisine bir çeki düzen veriyor. Ulan adam kaçarken ceketini gömleğini kaybeder. Bizimkisi aynanın karşısında saçını başını düzeltiyor. İşin komik yanı bu meyanda polisler binanın içinde, dış kapıda bir tane nöbetçi yok, levent göktaş çekip gidiyor. Bu görüntüleri…

11-…fetöden aldı dersiniz. Daha önce de söyledim, fetö kim lan? Onların elinde bu görüntü olsa hemen yayınlarlar (çünkü onların aklı az çalışıyor, savaş stratejisini bilmiyorlar, cephanelerini hemen tüketiyorlar). Oysaki ben parça parça koparmayı severim. Vatan delilerinin,..

12-…fedailerinin, serdengeçtilerinin kim olduğunu bu hikaye bittiği zaman göreceksiniz. Zekaya saygı duymayı öğreneceksiniz. Ayrıca bazı muhalif basın görevlileri bence iyi niyetleri ile levent göktaş ve inan kıraç üzerinden yeni bir Ergenekon davası açılacak diye…

13-…söylemlerde bulunup insanları farkında olmadan paniğe sevk ediyorlar. Lütfen özgüveniniz olsun. levent göktaş ve inan kıraç üzerinden eğer ki büyük bir operasyon başlatılacaksa bu operasyon sadece iktidar ve onların aile üyelerine karşı başlayabilir (bilgiler bende).

DOĞU PERİNÇEK VE ETHEM SANCAK

14-40 yaşından küçük kardeşlerim Azerbaycan’ın eski başbakanlarından bir büyüğümle sohbet ederken kendisine: “Sizin oralardaki Türk iş adamlarının paralarını alıp cezaevine atıyorlar abi bu kötü bir şey.” dediğimde kendisi gülerek bana şunu söylemişti “Biz buna şampanya…

15-…şişesi tarzı diyoruz. Bizim ülkemize gelen iş adamları az bir sermaye ile gelip şampanya şişesinin dar olan ağız kısmından içeri giriyorlar. Biz bunları serbest bırakıyoruz. Bunlar rüşvetler vererek, hile yaparak büyük paralar kazanıyorlar. Yani şampanya şişesinin…

16-…alt kısmında genişliyorlar. Bu paraları ülkeden çıkarmak istediklerinde görevliler bunları çağırarak ilk getirdikleri sermayeyi ve üzerine biraz da kâr vererek ülkeden ayrılmalarını istiyoruz. Kabul edenler kurtuluyor, kabul etmeyenler ise hem paralarından hem de…

17-…özgürlüklerinden oluyorlar. Aslında bakarsan adil bir durum.” diyerek gülmüştü. Ne yazık ki 2020’li yıllarda bizim ülkemiz 1990’ların diğer Türk devletlerinin uygulaması olan şampanya şişesi sistemini yaşıyor. Bu uygulamanın en son kurbanı ethem sancak olacaktı.

18-Kısa yoldan milyarlarca dolar kazanmasına izin verildi. Sonra ise ötekileştirilerek mallarının tehditle muktedirler tarafından bölüşülmesine sıra gelince, samimiyetliğimle söylüyorum, kendisinden hiç beklemediğim zekice bir hamle yaparak doğu perinçek’in partisine…

19- …katıldı. doğu perinçek’in partisinin halkta hiçbir karşılığı yok. Ancak cırcır böceği gibi sesleri çok çıktığından, mevcut iktidar seçim öncesi onları karşısına almamak için ethem sancağa dokunmayacaklardır. ethem sancak da 3-4 milyon dolar seçim için doğu perinçek’in…

20-…partisine yardım yaparak milyarlarca dolarlık servetini böylelikle garanti altına aldı. Siz Twitter’da bu olayı “Mevlana Şems aşkına ne oldu?” diyip makara konusu yaparken size ait olan milyarlarca dolar para ethem sancak tarafından böylelikle garanti altına alındı.

21-Bunlar bir de sosyalizmden bahsederken sol namusundan bahsederler. Maalesef gerçek durum bu. İşin daha komik yanı mehmet ağar’ın oğlu tolga ağarla beraber ethem sancak grubu milli savunma projeleri ile ilgili yüzlerce milyon dolar devletin parasını çalarlarken…

22-…(Akp Elazığ milletvekili tolga ağar şu anda milli savunma bakanlığı komisyonunda, yani ihaleleri veren komisyon) doğu perinçek düne kadar mehmet ağarı gladyonun başı, uyuşturucu kartellerinin başı, faili meçhul cinayetlerin organizatörü derken dün akşam katıldığı…

ŞABAN SEVİNÇ'E SİTEM

23-…YouTube programında “Ben mehmet ağara kefilim, sicili bozuk kişiler onu kötülüyorlar inanmayın” diyor (benden bahsediyor). doğu perinçek zaten omurgasız bir adam ancak ben programı yapan Sn. @sabansevinc2 için üzüldüm. Orda doğu perinceğe sadece şunu demesini…

24-…beklerdim: “Sedat Peker’in bu güne kadar söylediği her şey doğru çıktı. Güney Amerika’dan gelen kokainlerin Mersin ve İzmir limanına geldiğini, mehmet ağarın yönetiminde olan Yalıkavak Marina bölgesindeki yatlarla bölge ülkelerine dağıldığı anlatımı…"