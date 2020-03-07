  • BIST 109.601
  • Altın 327,727
  • Dolar 6,0875
  • Euro 6,8838
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Şehir Tiyatroları’ndaki işlerine dönen oyuncular: Hakkımız olanı aldık

»
Aralarında Gezi eylemlerine destek verdiği gerekçesiyle görevden alınan Levent Üzümcü’nün de bulunduğu Oyuncular Sendikası üyeleri, Twitter’daki paylaşımla Şehir Tiyatroları’ndaki işlerine döndüklerini duyurdu.
Şehir Tiyatroları’ndaki işlerine dönen oyuncular: Hakkımız olanı aldık

Şehir Tiyatroları bünyesinde taşeron olarak çalışan 20 oyuncu, 2017’de ‘performans yetersizliği’ nedeniyle ihraç edilmişti. Aralarında bir koreograf, bir müzisyen, bir dramaturgun ve bir grup oyuncunun da bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları çalışanları açtığı işe iade davalarını kazanmış olsa da rol ve görev verilmemişti.

Şehir Tiyatroları’nın bağlı olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Ekrem İmamoğlu’nun başkanlık koltuğuna oturmasıyla beraber bu oyunculara rol ve görev verilmeye başlandı.

Oyuncular Sendikası’nın oyuncular adına ortak açıklaması şöyle:

“3 yıl 7 ay önce haksız şekilde işlerine son verilen üyelerimiz, bugün Şehir Tiyatroları’ndaki işlerine geri döndü! Hakkını sonuna kadar arayan arkadaşlarımıza ve bu mücadelede emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”

 

‘Çalınmış haklarımı geri alacağım’

2013’te Sosyalist Enternasyonel’deki konuşması ve sosyal medya paylaşımlarından dolayı ihraç edilen Üzümcü ise işe iade davasının halen devam ettiğini ancak kendisine de bu dönemde rol verildiğini ifade etti.

Üzümcü Twitter’da şöyle yazdı:

“İBB’de ve dolayısıyla Şehir Tiyatrosu’nda demokrasiye inananların idareye gelmesiyle birlikte, Şehir Tiyatrosu sanat yönetimi benden bir oyunda yer almamı istedi, kabul ettim. Hukuksuz yere işten atılmalar ise hala devam etmekte. Elbet çalınmış haklarımı alıp bir gün evime döneceğim.”

‘Güzellikler katabilmek için geri dönüyoruz’

Oyuncu Pervin Bağdat şu mesajı paylaştı: “Haksız, hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldığımız Güzellikler Evi’ne güzellikler katabilmek isteğiyle geri dönüyoruz nihayet. Hakkımız olanı aldık; bu süreçte yanımızda olan herkes ve deneyimlediğimiz her şey çok kıymetliydi. Yaşasın tiyatro” dedi.

Üç yıl yedi ay sonra geri döndüler

Üç yıl yedi ay önce görevlerinden ihraç edilip bu dönemde Şehir Tiyatroları’nda tekrar görev verilen isimler şöyle: Burçak Çöllü, Pervin Bağdat, Cem Baza, Irmak Örnek, Ümit Bülent Dinçer, Gürkan Başbuğ, Ceren Hacımuratoğlu, Çimen Tunç Baturalp, Yasemin Güvenç, Gökçe Selim, Elvan Boran, Aydın Yıldız, Özgürefe Özyeşilpınar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Batı'nın güzellik anlayışına meydan okuyan '1970 Dünya Güzellik Yarışması' beyaz perdeye aktarıldı04 Mart 2020 Çarşamba 14:12
  • Limasol Karnavalı sona erdi03 Mart 2020 Salı 11:40
  • Super Bowl devre arası şovu hakkında 'porno film, orji simülasyonu' suçlamasıyla şikayet yağıyor03 Mart 2020 Salı 11:28
  • LBO Halk Müziği Korosu’ndan "Evvelimiz, Ahirimiz Türküler" Konseri02 Mart 2020 Pazartesi 14:07
  • “Kadınca Esintiler” Resim Sergisi Perşembe Günü Açılacak02 Mart 2020 Pazartesi 13:59
  • 25. HASDER Çocuklararası masal anlatma şöleni düzenleniyor02 Mart 2020 Pazartesi 13:52
  • ‘Cinnet Mevsimi’ belgeseli bugün gösteriliyor02 Mart 2020 Pazartesi 11:16
  • Altın Ayı'yı İranlı yönetmen Mohammed Rasoulof kazandı01 Mart 2020 Pazar 22:59
  • Kültür-Sanat Dergisi ‘Ekinsu’ bu akşam tanıtılacak01 Mart 2020 Pazar 15:02
  • Shalott Leydisi – John William Waterhouse29 Şubat 2020 Cumartesi 15:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti