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Selçuk: Doğa Koleji ile ilgili çok yakın bir süre içinde satış haberi alacağımızı düşünüyoruz

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T.C. Eğitim Bakanı Selçuk: Doğa Koleji ile ilgili çok yakın bir süre içinde satış haberi alacağımızı düşünüyoruz
Selçuk: Doğa Koleji ile ilgili çok yakın bir süre içinde satış haberi alacağımızı düşünüyoruz

 

Doğa Koleji'nin satış ve devir sürecini çok yakından takip ediyoruz. Satış ve devrin büyüklüğü sürecin uzamasına da yol açıyor. Ama bu sürecin çok etkin bir şekilde yürütüldüğünü takip ediyoruz, taraflarla temas halindeyiz. Çok yakın bir süre içerisinde satış haberi alacağımızı düşünüyoruz. Temennimiz satış sürecinin olumlu bir şekilde gerçekleşmesi yönünde olup, kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili bir planımız olmadığını söyleyebilirim."

 
Quote Message: Çocuklarımızın bu konuyla ilgili eylemlere katılması, fotoğraflarının ve videolarının çekilmesi gibi içine dahil edilme çabalarının doğru olmadığını düşünüyorum. Velilerden ve öğretmenlerden özel bir hassasiyet bekliyorum. Çözüme kavuşması için gayret gösterdiğimizi söylemek istiyorum. Tekrarının yaşanmaması için yasal düzenlemelerin yapılması adına çalışmalarımız var. Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda değişiklikler yapacak şekilde çalışmalar başlattık."

Çocuklarımızın bu konuyla ilgili eylemlere katılması, fotoğraflarının ve videolarının çekilmesi gibi içine dahil edilme çabalarının doğru olmadığını düşünüyorum. Velilerden ve öğretmenlerden özel bir hassasiyet bekliyorum. Çözüme kavuşması için gayret gösterdiğimizi söylemek istiyorum. Tekrarının yaşanmaması için yasal düzenlemelerin yapılması adına çalışmalarımız var. Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda değişiklikler yapacak şekilde çalışmalar başlattık."

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