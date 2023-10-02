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Selma Eylem: Yarın öğleden sonra 25 okulda eylemde olacağız

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KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, eğitimde yaşanan aksaklıkları ortaya koymaya devam edeceklerini ifade ederek, "Yarın öğleden sonra 25 okulda eylemde olacağız" dedi.
Selma Eylem: Yarın öğleden sonra 25 okulda eylemde olacağız

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yarın öğleden sonra 25 okulda eylemde olacağını açıkladı. Sendika, yarın saat 10.00’da Güzelyurt Meslek Lisesi’nde konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, basın toplantısında, eylem gerekçelerini, eğitimde yaşanan aksaklıkları ortaya koymaya devam edeceklerini kaydetti.

“Öğrencilerin aç kaldığını, güvenliklerinin risk altında olduğunu, konteynerlere mahkûm edildiklerini” ileri süren Eylem, “Tam gün eğitim için hazırlık ve organizasyon yapılmadığını ve kamuoyunun yanıltıldığını” söyledi. Eylem, “dayatmaya ve dönüştürmeye karşı boyun eğmeyerek, mücadeleye devam edeceklerini” kaydetti.

-Eylemdeki okullar

KTOEÖS Başkanı Eylem, yarın öğleden sonra eylemde olacak okulları şöyle sıraladı:

“Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Osman Örek Lisesi, Atleks Sanverler Ortaokulu, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Esin Leman Lisesi, Mağusa Türk Maarif Koleji, Canbulat Özgürlük Ortaokulu, Gazimağusa Meslek Lisesi, Gazimağusa Ticaret Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Oğuz Veli Ortaokulu, Girne Turizm Meslek Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Güzelyurt Meslek Lisesi, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi.”

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