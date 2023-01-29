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Şenkul: Girne Belediyesi olarak duruşumuz çok nettir

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Antik Liman bölgesinde Turizm Bakanlığının yürüttüğü projenin iş takvimine uygun şekilde sürdüğünü belirterek, "Bu noktadan hareketle proje bitiş tarihi olan 30 Mayıs sonrasını konuşmanın zamanı gelmiştir" dedi.
Şenkul: Girne Belediyesi olarak duruşumuz çok nettir

Murat Şenkul'un konuyla ilgili paylaşımı şöyle:

İyi pazarlar  Girne,

Göz bebeğimiz Antik Liman bölgesinde Turizm Bakanlığının yürüttüğü proje aldığımız bilgilere ve yerinde yaptığımız gözlemlere göre iş takvimine uygun şekilde sürüyor.

Bu noktadan hareketle proje bitiş tarihi olan 30 Mayıs sonrasını konuşmanın zamanı gelmiştir.

Fiziki olarak iyileştirmelerin yanına Antik Limanın yönetilmesi anlamında da ciddi kararlara ve radikal uygulamalara ihtiyaç vardır.

1 Şubat günü gerçekleşecek Antik Liman ile ilgili toplantıya bizzat katılacağımın bilinmesini isterim.

Girne Belediyesi olarak duruşumuz çok nettir.

Temizliğinden, Hijyen uygulamalarından, İşletme ve İmar izinlerinden, güçlendirilen Kent Güvenlik birimi üzerinden güvenliğinden ve daha birçok başka hizmetinden sorumlu olduğumuz bölgenin geçmişte olduğu gibi yönetim anlamında liderliğinin yeniden Girne Belediyesine devredilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Girne Belediyesi dışında herhangi bir başka otorite liderliğinde yeni dönemin yürümeyeceğini anlamak için yapmamız gereken tek şey geçmişe dönüp bakmak ve yetki karmaşası içinde Antik Limanın son 10-15 yılda ne hale geldiğini hatırlamaktır.

Girne Belediyesi olarak tüm paydaşların olacağı bir yönetim oluşturulmasından ve Antik Limanın bu yönetim tarafından işletilmesinden tarafız.

Öte yandan olası yanlış uygulamalarda ise yaptırım uygulama kapasitesi olan tek kurumun Girne Belediyesi olduğu gerçeğini de göz ardı etmemiz gerekmektedir.

Tüm bu noktalardan hareketle oluşturulacak yeni yapı her ne model olursa olsun Girne Belediyesi liderliğinde oluşturulmalıdır, aksi takdirde  tadilata harcanan milyonlarca liranın çöpe gitmesine ve esnafımızın aylarca boşu boşuna kapalı kaldığı anlamını taşıyacak yeni bir dönem başlangıcına sebeb olabilir.

Bir taraftan ülkemizdeki hükümetlerin ömrünün kısalığı öte taraftan ise en az 4 yıl boyunca Girne Belediye idaresinin kesintisiz görevde olacağı gerçeği de göz önüne alındığında, yeni dönemde yenilenme ile birlikte,

Girne Antik Limanını Akdeniz’in en düzenli, en özel 
ve en çok ziyaret edilen yeri yapmak için Girne Belediyesi olarak biz hazırız çünkü:

Biz Birlikte GİRNEYİZ❤️

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