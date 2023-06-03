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Şenkul, 'münhalsiz' personel alımı yaptığı yönündeki iddiaları yanıtladı

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 'münhalsiz' personel alımı yaptığı yönündeki iddiaları yanıtlayarak, "Bir çalışanımız üniversiteyi bitiren kızının ‘ücretsiz’ şekilde belediyemizde staj yapmasını bizden talep etti. İdare olarak bunu uygun bulduk.''
Şenkul, 'münhalsiz' personel alımı yaptığı yönündeki iddiaları yanıtladı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden 'münhalsiz' personel alımı yaptığı yönündeki iddiaları yanıtladı. 

Başkan Şenkul, yanlış bilgiler ile insanların yanıltılmasına göz yummamak adına açıklama yaptığını belirterek, “Bir çalışanımız üniversiteyi bitiren kızının ‘ücretsiz’ şekilde belediyemizde staj yapmasını bizden talep etti. İdare olarak biz de bunu uygun bulduk çünkü benzer şekilde geçmişte de bugün de belediyemizde staj yapan gençlerimiz var. Arkadaş nasıl bir yalan ve dedikodu mekanizması ise bu olayı ücretsiz stajdan çıkarıp işe alınmaya kadar vardırıyorlar” dedi.  

Şenkul, “Dünya kadar insan da bu yalancılara inanıp bize veya diğer idareci arkadaşlara ulaşıp; ‘Bize münhalsiz işe alım yok diyorsunuz ama x kişinin kızını işe aldınız’ diye şikayet etmek için aradıklarında gerçeği öğreniyorlar. Etrafımızdaki bu tip kalbi ve niyeti kötü insanlardan uzak durmak şart. Ben öyle yapıyorum, herkese de tavsiye ederim.” ifadelerini kullandı.  

 

Şenkul, yarından itibaren 1 hafta boyunca oğlunun tedavisi için yurt dışında olacağı bilgisini de verdi.

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