Şenkul: Yol bulamadığımıza göre yeni yol yapma zamanı…

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Yol bulamadığımıza göre yeni yol yapma zamanı” dedi.

Şenkul, “Kaçış yolundan Girne-Lefkoşa ana yoluna çıkış noktasını yapacağımız yeni yol ile hem trafik güvenliği artacak hem de ana yola çok daha pratik bir şekilde ulaşılacak” ifadelerini kullandı.

“Mazeret değil iş üretmeye geldik, üreteceğiz” diyen Şenkul, “Tek isteğimiz bize güvenmeniz çünkü biz birlikte Girne’yiz” açıklamasını yaptı.