Serdaroğlu'ndan Başbakan'a: Seni yemeye karar verdik

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği eylemine Hür-İş, El-Sen ve KTÖS de destek veriyor.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, üreticilerin eylemine benzin dökerek, bu mücadeleyi daha da ateşlendirmeye hazır olduklarını kaydetti.

EL-SEN Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu da üreticilerin yanında olduklarını belirtti.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, ‘güya halka ucuz et yedireceksiniz diye 3-5 baronu zengin edeceksiniz’ diye konuştu.

Başbakan görevini yapamıyor diyen Serdaroğlu, ‘kriz yönetmek sanat ister ancak kendisi kaos yaratarak diğer kapıdan mamayı yemeye çalışır. Biz burada didişirken belki de tırlar yola çıktı ülkeye geliyor. Halk artık bunu anlamalı. Eti halk ucuz et yesin diye getirmiyorlar. Bu halk ne yiyecek? Dertleri o değil. Başbakan, seni yemeye geldik, seni yemeye karar verdik" diye konuştu.