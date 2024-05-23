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Serhat Akpınar’dan “yeni tutuklama” yorumu: Tüyler ürpertici…

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Serhat Akpınar, hali hazırda yükseköğrenim konusunda boşluğun devam ettiğini iddia etti.
Serhat Akpınar’dan “yeni tutuklama” yorumu: Tüyler ürpertici…

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, sahte diplomalı diş doktoru “Dr.” Halil Bakkaloğlu tutuklaması konusunda “tüyler ürpertici… Bu düzeyde Bakanlık, Tabipler Birliği gibi kabullerin ortaya konması, farklı pozisyonlara taşımalar kabul edilebilecek şeyler değil” dedi.

Serhat Akpınar, hali hazırda yükseköğrenim konusunda boşluğun devam ettiğini iddia etti.

Akpınar’a göre 2023’te verilen yasa önerisi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ivediliği çekilerek bloke edilmeseydi bu süreç YÖDAK ayağı dahil daha iyi yönetilebilirdi…

Katıldığı TV programında konuşan Serhat Akpınar, konu hakkında “Denetim süreçlerinden yoksun, tüm diğer alanlarda bir denetim boşluğu var. Doğru süreçlerin ortaya konması için ciddi adımlar atılması gerekiyor. Şu an hala boşluk devam ediyor” dedi.

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