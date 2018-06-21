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Sertoğlu, arasta esnafını ziyaret etti, muhtarlarla bir araya geldi

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Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, dün Arasta çarşısını ziyaret ederek esnafla görüştü.
Sertoğlu, arasta esnafını ziyaret etti, muhtarlarla bir araya geldi

Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Sertoğlu, “ her zaman halkın ve esnafın içinde olduğunu ve bunun devam edeceğini” söyledi. Hasan Sertoğlu’nun Arasta ziyaretine UBP Lefkoşa Milletvekilleri Hasan Taçoy, Ersin Tatar, Faiz Sucuoğlu, UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu ile bazı UBP Lefkoşa Belediye Meclis üyeliği adayları da katıldı. 

Öte yandan, Sertoğlu, Lefkoşa belediye sınırları içinde görev yapan muhtarlarla da bir araya geldi. Görüşmede, UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy da hazır bulundu. Sertoğlu, yaptığı konuşmada, muhtarlarla işbirliği içinde görev yapacağını söyledi.

Hasan Sertoğlu şunları kaydetti:
“Bu seçim senin benim için değil Lefkoşa için önemlidir. Siz eminim çok iyi biliyorsunuz halkın Lefkoşa’nın pisliğinden, düzensizliğinden dolayı yaptığı şikayetleri. Muhtarların halkın şikayetlerinin giderilmesi, belediyenin görevini yapması için çok büyük önemi vardır. Seçildiğim andan itibaren bu bilinçle hareket edeceğim. Bu lafta kalmayacak ve muhtarlarla doğrudan muhatap olacak, diyalog içinde bulunacak bir birim oluşturacağız.”

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