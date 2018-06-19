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Sertoğlu bu akşam projelerini açıklayacak

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu bu gece “Lefkoşa için İYİ GELECEK projeleri”ni açıklıyor.
Sertoğlu bu akşam projelerini açıklayacak

Sertoğlu Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre “Lefkoşa için BiR Oluyoruz” sloganı ve “SANA SÖZÜMÜZ VAR LEFKOŞA” temasıyla düzenlenecek proje tanıtım etkinliği saat 20.45’te Selimiye Meydanı’nda başlayacak.

Etkinlikte, UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, UBP Lefkoşa Belediye Meclis üyeliği adaylarını tanıtırken, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, UBP Onursal Başkanı 3’ncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu ile UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu da birer konuşma yapacak.

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