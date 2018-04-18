SESSİZLİĞE SON!!!

Uzun yıllardır Gece kulüpleri hakkında var olan yasal boşluklar ve insan hakları ihlalleri dün üç bakanlık tarafından ortak olarak gerçekleştirilen çalıştayda masaya yatırıldı...

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın girişimleriyle düzenlenen Gece Kulüpleri Çalıştayı dün gerçekleşti. Çalıştayda konuşan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, devletin gece kulüpleri ve seks işçiliği konularında alışılagelmiş “sessiz kalma” ve “görmezden gelme” döneminin sona erdiğini belirterek, ülkede her kim olursa olsun, insan hakkı ihlalinin önüne geçilmesinin ve ne sebeple ülkede olduğuna bakılmaksızın kişileri korumak için bazı yasal düzenlemelerin kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

BESİM: “ÇOK BÜYÜK BAŞKA BİR FUHUŞ SEKTÖRÜ VAR”

Çalıştayda bir konuşma yapan Sağlık Bakanı Filiz Besim, her yıl ülkeye bin 200 yeni konsomatris girdiğini, bu kadınların sağlık kontrollerinin düzenli yapıldığını kaydederek, “Bu kadınların dışında çok büyük başka bir fuhuş sektörü daha var. Gözümüzü buna kapatmamalıyız” dedi. Bu fuhuş sektörünün, çoğu zaman var olan gece kulüplerinin çevresinde konuşlandığını kaydeden Besim, “Sağlık anlamında hiç kontrol edilmeyen bu grup toplum için büyük tehlike” uyarısında bulundu.

ÇELER: “YASAL DÜZENLEMELERIN YAPILMASI ARTIK KAÇINILMAZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, insan haklarının korunması, yoksun ve güvensiz koşullarda çalışmak zorunda bırakılan seks işçilerinin durumlarının iyileştirilmesi yönünde yasal düzenlemelerin yapılmasının artık kaçınılmaz olduğunu söyledi. Bu çerçevede üzerlerine düşen görevleri yapmaya mecbur olduklarını belirten Çeler, bu sektörün, yasal bir düzende olması gereken noktaya getirilmesi adına çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.