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Set Kazasıyla Gündemde Olan Aktör Baldwin'e 25 Milyon Dolarlık Yeni Dava!

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ABD'de set kazasında silahla filmin görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olan aktör Alec Baldwin, sosyal medyada tartıştığı kadın tarafından 25 milyon dolarlık başka bir davanın muhatabı oldu.
Set Kazasıyla Gündemde Olan Aktör Baldwin'e 25 Milyon Dolarlık Yeni Dava!

"Rust" filminin setinde 21 Ekim 2021'de yaşanan kazayla ilgili soruşturması devam eden Baldwin'e, Afganistan'da hayatını kaybeden Amerikan askeri Rylee McCollum'un kız kardeşi Roice McCollum tarafından 25 milyon dolarlık "karalama ve ihmal davası" açıldı.

ABD medyasında yer alan dava dilekçesine göre, 6 Ocak 2021'de başkent Washington'daki Kongre protestosundan fotoğraf paylaşan Roice'i "isyancı" olmakla itham eden Baldwin, ABD Bölge Mahkemesinde açılan davada asker yakınına iftira atmakla suçlandı.

Afganistan'da ölen ağabeyinin dul kalan hamile eşi için yardım toplayan Roice'e daha önce 5 bin dolar çek gönderen Baldwin, aynı kadının Kongre baskınının yaşandığı başkentteki protestodan fotoğraf paylaştığını görünce Instagram'dan, "Bu ülkeye hizmetine olan saygımdan dolayı abiniz için yardım gönderdiğimde, sizin 6 Ocak isyancısı olduğunuzu bilmiyordum." mesajı attı.

Roice, mitinge katıldığını ancak protestosunun yasal ve barışçıl olduğunu belirttiği mesajına Baldwin'den ikinci defa, "Sanmıyorum. Faaliyetleriniz, devlet malının hukuka aykırı olarak tahrip edilmesiyle, bir kolluk görevlisinin ölümüyle sonuçlandı." şeklinde cevap aldı.

Dava dosyasında Baldwin'in, "Roice'in kendisine verdiği cevabı Instagram'da 2,4 milyon takipçisiyle paylaşmasının tehdit ve nefret saldırısına yol açacağının bilincinde olduğuna" vurgu yapıldı.

Ayrıca dosyada, Baldwin'in paylaşımından saatler sonra, Rylee McCollum'un diğer kız kardeşi Cheyenne ve dul eşi Jiennah'ın "nefret dolu mesajlar ve hatta ölüm tehditleri" almaya başladığı kaydedildi.

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