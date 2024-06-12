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Sıcak ve nemli hava devam edecek...Hava sıcaklığı 46 dereceye çıkacak!

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Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren bir haftalık sürede KKTC’nin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında olacağını bildirdi.
Sıcak ve nemli hava devam edecek...Hava sıcaklığı 46 dereceye çıkacak!

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren bir haftalık sürede KKTC’nin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında olacağını bildirdi.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle hava yarın ve cuma açık ve az bulutlu sabah saatleri yer yer sisli, cumartesi açık ve az bulutlu, pazar açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, pazartesi, salı ve çarşamba günleri ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı iç kesimlerde 43 – 46, sahillerde 37 – 40, diğer günlerde ise iç kesimlerde 38 – 41 sahillerde 33 – 36 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta, cumartesi zaman zaman kuvvetli esecek.

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